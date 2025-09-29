Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 18:00
Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán: partido en vivo por la fecha 10 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Vélez Sarsfield se enfrenta a Atlético Tucumán, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Vélez Sarsfield se enfrenta a Atlético Tucumán por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 29 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2