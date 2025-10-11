Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 20:20
Vélez Sarsfield vs Rosario Central: partido en vivo por la fecha 12 de Liga Profesional de Fútbol 2025
Vélez Sarsfield se enfrenta a Rosario Central, en Liga Profesional de Fútbol 2025
Vélez Sarsfield se enfrenta a Rosario Central por Liga Profesional de Fútbol 2025 este 11 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Vélez Sarsfield vs Rosario Central: número de goles marcados y partidos jugados
