Equipo argentino daría golpe a la Liga BetPlay: ficharía dos goleadores de Colombia

Durante este segundo semestre de la Liga BetPlay, varios jugadores han dejado Colombia y se han mudado a Argentina y Brasil. Los dos países que reinan el balompié sudamericano en competencias internacionales han puesto sus ojos en referentes del rentado colombiano como Duván Vergara o Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, Duván que firmó con Racing y Juan Fernando de vuelta en River Plate no fueron los únicos. Frank Castañeda, Álvaro Montero y Jhon Emerson Córdoba también recalaron en clubes de Argentina. Con todo este interés de la Primera División, Talleres de Córdoba va en busca de dos goleadores de la Liga BetPlay. De hecho, parece que ya hay diálogos y un acuerdo con uno de ellos.

Talleres va en busca de goleadores argentinos que juegan en la Liga BetPlay. Se trata nada más ni nada menos que de Rodrigo Holgado del América de Cali y Gonzalo Lencina del Deportes Tolima. Justamente, los dos delanteros argentinos podrían dejar el fútbol colombiano por el interés del equipo cordobés y por sus registros en el primer semestre del 2025.

TALLERES DEBERÁ DECIDIR: GONZALO LENCINA O RODRIGO HOLGADO

En el primer torneo del año, Gonzalo Lencina dejó su huella en su primera experiencia con el Deportes Tolima. Aunque no alcanzaron a sellar la clasificación para la final, pese al buen momento por el que pasaban, Lencina anotó diez goles y fue el tercer máximo goleador detrás de Hugo Rodallega y de Dayro Moreno.

Sin duda alguna, sus registros goleadores no pasaron desapercibidos en este segundo torneo y tiene grandes posibilidades de salir del Tolima para regresar a su país en donde ha jugado con Belgrano de Córdoba, Gimnasia de Jujuy y con Atlético Rafaela. Este podría ser un reto mayor para el delantero de 27 años.

Por su parte, Rodrigo Holgado parece ser el más cercano para firmar con Talleres de Córdoba. El mal momento que vive el América de Cali podría ser determinante para que el delantero deje al cuadro escarlata y sume una nueva experiencia en su país después de jugar en Almagro y en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Rodrigo Holgado viene de marcar siete goles en el primer semestre de la Liga BetPlay posicionándose como el sexto del escalafón de artilleros en el certamen. Sus números despertaron el interés de Talleres y todo parece indicar que en la pelea entre los dos goleadores, el de América tiene más opciones de recalar en Córdoba.

OFERTA AVANZADA CON RODRIGO HOLGADO

En las últimas horas, las negociaciones con América de Cali y Rodrigo Holgado parecen estar llegando a buen puerto. La información que ha circulado en Colombia es que ya habría acuerdo total entre el jugador y Talleres de Córdoba.

De acuerdo con información de Quique Barona de Antena 2 Cali, “desde los medios partidistas en Argentina que Talleres de Córdoba lo va a tener, que ya hay acuerdo con el jugador y están esperando cerrar con el América de Cali. Esperemos a ver porque por el equipo escarlata no se habla”.

Mientras tanto, en el caso de Gonzalo Lencina, apenas hay interés por parte del equipo argentino, pero no ha habido ninguna oferta. Parece que la prioridad en estos momentos es contratar a Rodrigo Holgado.

Tulio Gómez afirmó que no quieren perder a Rodrigo Holgado y que de momento lo tienen en cuenta para afrontar lo que resta de la Liga BetPlay. Buscarán la manera de retener al goleador argentino.