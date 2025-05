Frank Fabra resuelve su futuro: primera decisión en Boca con nuevo DT

Diez años son muchos en una misma institución, especialmente cuando se pasa de ídolo a villano. Frank Fabra está por cumplir una década en Boca Juniors y las últimas temporadas no fueron como se esperaba por la expulsión que se ganó contra Fluminense en la final de la Copa Libertadores de 2023 que acabó con su valía dentro de la institución.

Infortunadamente, Frank Fabra perdió toda la credibilidad en esa final en donde quedó retratado para mal en un escenario que se convirtió hasta hostil con su propia afición. Fabra también perdió regularidad y cabida dentro de Boca Juniors con el paso de los entrenadores que tomaron las riendas tras ese subcampeonato de América.

Vea también: Arde interna de América por polémica con ‘Polilla’: “Por respeto, no hablaré...”

Desde la llegada de Diego Martínez a Boca Juniors ya con Juan Román Riquelme, el lateral izquierdo no volvió a aparecer dentro de la competencia. Alcanzó a ganar minutos con Fernando Gago, un viejo conocido que se convirtió en un aliado para Frank Fabra dándole minutos, pero no fue algo definitivo para el antioqueño.

Ni siquiera, Mariano Herrón lo tuvo en cuenta dentro de las convocatorias y dentro del plantel. Su salida no se ha dado porque Juan Román Riquelme lo conoce y espera recuperarlo, además que a Fabra no le conviene salir, pese a no jugar, pues, es uno de los jugadores mejor pagado de la plantilla y tal vez en ningún otro club pueda encontrar algo así.

MIGUEL RUSSO Y UNA SALIDA INMINENTE DE FRANK FABRA

El Mundial de Clubes será el primer reto del nuevo entrenador de Boca Juniors. Miguel Ángel Russo será el indicado para devolver la confianza a un club que ha quedado afectado por la eliminación de la Primera División Argentina. Con Miguel dentro de la institución podría regresar un nuevo aire para Frank Fabra, dado que son dos conocidos.

Sin embargo, todo parece indicar que la salida del lateral colombiano está cada vez más cerca y que es difícil que pueda estar en el Mundial de Clubes. De hecho, en TyC Sports mantuvieron que, “Fabra quedó relegado por Fernando Gago en prácticamente todo su ciclo y ni siquiera tuvo minutos en el breve interinato de Mariano Herrón. A casi 10 años de su llegada al club, tanto el jugador como los dirigentes creen que su ciclo está cumplido y buscarían una salida en conjunto antes del Mundial de Clubes, al margen de lo que pueda pensar Miguel Ángel Russo, futuro DT xeneize”.

Le puede interesar: Colombiano se retiró del Giro de Italia: su equipo lo confirmó

Además, también referenciaron que Sergio Romero tampoco seguiría en el Mundial de Clubes, “tanto Chiquito como el colombiano tienen contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero nadie puede asegurar que puedan llegar a cumplirlo. De hecho, lo más probable es que formen parte de la depuración que planea Juan Román Riquelme antes de la cita en Estados Unidos y se arreglen sus salidas de una u otra manera (venta o rescisión)”.

¿CUÁNDO SE DARÍA LA SALIDA DE FRANK FABRA DE BOCA JUNIORS?

Miguel Ángel Russo esperará hasta finalizar la Primera División con San Lorenzo. El actual entrenador del Ciclón espera quedar campeón y luego emprender su tercer ciclo con Boca Juniors. El club no tiene afán en confirmar su llegada, pero, apenas se sume al banquillo, su adiós parece inminente.

Lea también: Jhon Córdoba se vistió de héroe y le dio el primer título a Krasnodar

Si San Lorenzo queda eliminado ante Platense, tomará las riendas de Boca Juniors el martes 27 de mayo. Ahí puede ser el final de Frank Fabra después de casi diez años. En caso de que jueguen la final, el colombiano podría irse a partir del 2 de junio cuando llegue Russo al banquillo.