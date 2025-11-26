Gallardo acaba con todo en River Plate: las 12 bajas para el 2026

Soñar con la Copa Libertadores se ha vuelto mucho más complicado ahora que River Plate quedó eliminado de las fases finales de la Primera División de Argentina. El cuadro riverplatense logró empatar y hasta remontarle el marcador a Racing de Avellaneda en el Cilindro, pero en la última jugada, la ‘Academia’ marcó el tercer tanto lapidario.

A River le queda esperar que Boca Juniors o Argentinos Juniors ganen el título para poder sellar la clasificación para la Copa Libertadores. Esos son los únicos escenarios que le sirven a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Su acérrimo rival le podría dar la mano.

Con la eliminación, el club ya empieza a ver qué movimientos tendrá la nómina para el 2026 y entre las opciones de salida aparecen un total de 12 jugadores. Sin embargo, la afición ha puesto en discusión la continuidad de varios futbolistas, entre ellos la del colombiano Kevin Castaño.

LAS 12 BAJAS QUE TENDRÍA RIVER PLATE PARA EL 2026

A la espera de lo que pueda pasar con la clasificación o no a la Copa Libertadores que podría cambiar varias cosas de la conformación de la plantilla y otros aspectos, el Diario Olé afirma que el club podría tener 12 o más bajas para el siguiente año entre los que figura Miguel Ángel Borja y otros que no han tenido el mejor nivel para convencer a Marcelo Gallardo.

Aunque la afición pide a gritos su salida, uno de los nombres que se mantendría sería el de Kevin Castaño que no ha contado con su mejor presente con River Plate. Lejos de su mejor nivel que lo llevó a la Selección Colombia, el mediocentro ha quedado retratado ante su hinchada.

Hay varios nombres que tendrá que revisar Marcelo Gallardo, pero aparecen jugadores como Federico Gattoni que no renovó el préstamo, Miguel Borja quedará libre, Paulo Díaz, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez quienes finalizan sus contratos, Enzo Pérez, a la espera de lo que suceda, Matías Galarza, Facundo Coilidio que podría salir si llegan ofertas, Giuliano Galoppo, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos, quienes serán analizados por el club para determinar la continuidad o sus respectivas salidas.

En el caso de Miguel Ángel Borja y de Paulo Díaz todo parece muy encaminado después de que Marcelo Gallardo tomara la decisión de no convocarlos para el partido contra Vélez Sarsfield y Racing en la última jornada de la fase regular y en octavos de final.

¿Cuándo se definiría la salida y altas de los jugadores?

De acuerdo con el Diario Olé, estas 12 posibles salidas serán revisadas con la posibilidad de cambiar el panorama de algunos jugadores que sí sean útiles o que tengan el aval de Marcelo Gallardo para que continúen en la próxima temporada. También mucho podría depender si el club se clasifica a Copa Libertadores o no.

El medio argentino afirma que esta decisión de Marcelo Gallardo se tomará después de una revisión por parte del entrenador. Entre el jueves y el viernes se conocerán las primeras bajas en la institución con 12 ausencias posibles.