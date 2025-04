Gallardo liquidó a Borja con sablazo: “nunca fue un jugador de juego”

Miguel Ángel Borja ha vuelto a tener una mala temporada en este River Plate. El 2025 no arrancó de la mejor manera para el goleador colombiano que en la pretemporada se cansó de romper las redes en los amistosos y, de hecho, se ganó la titularidad por encima de Sebastián Driussi que regresó a la institución.

De igual forma, Marcelo Gallardo le ha dado la confianza durante los últimos partidos. Miguel Borja ya lleva seis partidos sin anotar goles en Argentina y esto ha conllevado a que no esté en la carpeta de Néstor Lorenzo como una alternativa en el combinado nacional para las Eliminatorias Sudamericanas.

River Plate jugó ante Rosario Central en un partido que contó con el debut de Kevin Castaño que alcanzó a disputar 26 minutos entrando en el segundo tiempo. Miguel Borja fue titular y disputó 80 minutos. El delantero colombiano no tuvo la suerte y no pudo anotar goles en un empate a dos tantos.

El equipo riverplatense tampoco levanta cabeza en la campaña de Argentina y Miguel Borja es uno de los principales señalados por parte de los hinchas. Su sequía continúa y ya son seis encuentros en los que se le ha visto incómodo. De hecho, viene de fallar pena máxima en la Copa de Argentina ante Ciudad de Bolívar. Marcelo Gallardo analizó en rueda de prensa el momento del ex Junior.

EL ANÁLISIS DE MARCELO GALLARDO QUE COMPLICA A MIGUEL BORJA

Después de la igualdad a dos goles, Marcelo Gallardo dio claves sobre el momento que vive el delantero colombiano que no ha vuelto a marcar gol desde el 22 de febrero cuando le anotó a San Martín en la victoria riverplatense por 0-2 en condición de visitante.

Sin embargo, Marcelo Gallardo le sigue dando la continuidad a Miguel Borja en cada partido y sentenció que su principal virtud es el gol, pese a que esté pasando por un mal momento. Además, señaló que es diferente a los demás competidores en la posición.

El entrenador ‘Millonario’ afirmó que, “tenemos cuatro delanteros de diferentes características. Tal vez son complementarios, entonces evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a Driussi, no es igual a Colidio, no es igual a Tapia. Dentro de esa diferencia, tenemos alternativas”.

Luego, sentó la realidad de Miguel Borja, “hoy tal vez Miguel no está haciendo goles, que es su característica. Nunca fue un jugador de juego. Cuando fuimos a buscar a Borja no era para que se asocie al juego, porque su característica es el gol, jugar dentro del área, donde él convive con esa situación permanente. Después hay otros futbolistas que sí son complementarios, que se asocian, los tenemos”.

Habrá que esperar si Marcelo Gallardo le sigue dando la confianza en la Copa Libertadores cuando River Plate enfrente a Universitario de Deportes y en la Liga de Argentina en condición de visitante contra Sarmiento.