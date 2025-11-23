Gallardo no ‘perdonó’ a Miguel Borja: la borrada Monumental de River

Mientras Boca Juniors se quedó con la clasificación de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores como líder de su grupo en la Primera División de Argentina, River Plate tendrá que remar contra la corriente para lograrlo. Un año demasiado irregular por parte de Marcelo Gallardo y sus dirigidos y la forma es quedando campeón, a la espera de que la tabla anual les ayude.

River Plate, que en un momento estaba liderando su respectivo grupo en la Liga de Argentina, terminó pidiendo tiempo para sellar la clasificación para los octavos de final. Aseguró boleto a la siguiente fase en donde tendrá que enfrentar nada más ni nada menos que a Racing de Avellaneda.

Marcelo Gallardo tendrá que dar el golpe en el Cilindro de Avellaneda para reafirmar la confianza que le han dado con la renovación. La eliminación en Copa Libertadores, la mala presentación en la Liga de Argentina, pese a estar en los octavos de final ponen en riesgo el año de River Plate.

Los colombianos de la institución tampoco pasan por un buen momento, y, además, hubo una decisión que ha dejado en incógnita el futuro de Miguel Ángel Borja. Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño cuentan todavía con la confianza por parte del entrenador.

MIGUEL ÁNGEL BORJA, UNA BORRADA MONUMENTAL EN RIVER PLATE

Kevin Castaño ha sido uno de los jugadores más resistidos en River Plate desde que se consolidó como uno de los fichajes más costosos en la historia de la institución. Sin embargo, Marcelo Gallardo le ha dado toda la confianza como titular dentro del club.

Lo mismo pasa con Juan Fernando Quintero que es uno de los pilares del club, pero que no ha podido tener el impacto deseado a comparación de años anteriores. No ha marcado goles desde que llegó a la institución, aunque es indiscutible titular. Solo juega poco más de sesenta minutos y esto ha generado el malestar del antioqueño, que afirmó que cada jugador quiere aportar y dar todo de sí en el campo.

River Plate necesita tener un goleador que no ha encontrado en Sebastián Driussi ni Facundo Colidio. Ahí podría estar Miguel Ángel Borja como la solución, pero Marcelo Gallardo lo ha relegado en los últimos partidos por decisiones técnicas.

Nuevamente, en la convocatoria de River Plate para enfrentar a Racing en el Cilindro de Avellaneda, no estará Miguel Ángel Borja como un posible artillero en busca de clasificar para los cuartos de final. Borja no ha contado con la suerte deseada y su futuro está corriendo peligro.

EL FUTURO DE MIGUEL ÁNGEL BORJA ESTARÍA LEJOS DE RIVER PLATE

Estas borradas por parte de Marcelo Gallardo podrían responder a una cosa y sería la no renovación de su contrato al final de la temporada. Los riverplatenses no tendrían ninguna urgencia por ampliar su contrato y todo parece indicar que deberá buscar nuevos aires.

En ese sentido, se habla de una salida del fútbol de Argentina y empiezan a sonar alternativas en la Liga BetPlay o en la Liga MX con Pumas, Tigres y América como primeros equipos que pretenden fichar al colombiano. Marcelo Gallardo le mostró la puerta de salida, al igual que al zaguero chileno, Paulo Díaz que tampoco ha vuelto a convocar.