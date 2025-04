Gallardo recordó a JuanFer tras ganar el Superclásico: “Descomunal, una verdadera perla”

Como era de esperarse, el Superclásico argentino dejó grandes emociones para los amantes del fútbol. River Plate estuvo cómodo desde un principio, mientras que Boca Juniors no podía encontrar el rumbo con una baja sensible como la de Edinson Cavani que no pudo ser de la partida por una lesión. Miguel Merentiel intentó crear peligro en el frente de ataque, pero no pudieron vulnerar la portería.

Como era de esperarse en un Superclásico, también hubo tiempo para las grescas en los 90 minutos y para las provocaciones. Una de ellas tuvo que ver con Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors que le recordó a Miguel Ángel Borja ese capítulo en el que lo denunciaron por maltratar físicamente a sus hijos.

Sobre los 25 minutos, River Plate abrió el marcador en un tiro libre lejano. La pelota bajó en el momento preciso para colarse al ángulo del arco custodiado por Agustín Marchesín que poco o nada pudo hacer para evitar la apertura en el resultado.

Aunque Miguel Merentiel logró emparejar las cosas minutos después, River Plate se quedó con la victoria gracias a Sebastián Driussi que anotó el segundo previo de que acabara la primera parte. En la rueda de prensa posterior del partido, Marcelo Gallardo quedó sorprendido con el golazo de Franco Mastantuono.

MARCELO GALLARDO SE ACORDÓ DE JUAN FERNANDO QUINTERO

Sin duda alguna, uno de los grandes jugadores en el último tiempo en River Plate es nada más ni nada menos que el colombiano Juan Fernando Quintero, actualmente en el América de Cali. Marcelo Gallardo nunca se quiso desprender de Juan Fernando que tomó otro camino firmando con Racing.

Tanto es el amor que River y Juan Fernando se tienen, que cuando salió de la ‘Academia’, Quintero pudo haber reforzado a los riverplatenses, pero firmó un pacto de caballeros con Racing que no permitió su vinculo de nueva cuenta con los ‘Millonarios’.

No obstante, Marcelo sigue recordando a Juan Fernando y esta vez lo hizo comparando el gol de Franco Mastantuono con uno que marcó el colombiano en 2019, justamente contra Racing de Avellaneda.

En la rueda de prensa, el entrenador de River recordó al volante antioqueño afirmando, “golazo, tremendo golazo. Hace rato que no veía un gol así, creo que el de Juanfer Quintero a Racing que también fue un golazo descomunal, de esos tiros libres que bajan y caen ahí, que son inatajables. La verdad que una perla”. No es para menos, pues ese tanto ante la ‘Academia’ fue finalista en los Premios Puskás.