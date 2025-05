Gustavo Costas tendría reemplazo en Racing: el presidente lo confirmó

Sin duda alguna, Gustavo Costas está viviendo un nuevo sueño en Racing de Avellaneda. Es declarado hincha de la ‘Academia’, y fiel a su estilo, vive de otra manera el fútbol enloqueciendo con cada gol de su equipo en el banquillo de suplentes.

Con Gustavo Costas, Racing regresó a la altura de su gran nivel y se puso al frente en las competencias internacionales ganando la Copa Sudamericana, el primer escalón para hacer una gran Copa Libertadores en donde ya aseguraron su clasificación para los octavos de final de la competencia más importante a nivel de clubes del continente.

Por esta razón y por el amor que tiene el entrenador con Racing, al igual que el de los hinchas con su timonel, parecería curioso hablar de una salida de la dirección técnica. No obstante, Diego Milito, presidente de la institución de Avellaneda tocó un tema, referenciando qué estratega le gustaría tener en la raya en el futuro.

EL REEMPLAZO QUE TENDRÍA GUSTAVO COSTAS EN RACING DE AVELLANEDA

Claramente, es imposible que a Gustavo Costas lo puedan sacar en los próximos meses de la dirección técnica. Pese a la eliminación en la Primera División de Argentina ante Platense, el buen momento en la Copa Libertadores le da la mano al ex entrenador de Independiente Santa Fe en Colombia.

Diego Milito, presidente que llegó al cargo a finales de 2024 supliendo a Víctor Blanco afirmó que mantiene constantes conversaciones con un director técnico de la casa y no escondió su interés en volver a tenerlo como entrenador en un futuro.

Para nadie es un secreto que Diego Milito está más que conforme con el proyecto que se está viendo en Racing bajo las órdenes de Gustavo Costas soñando con la Copa Libertadores con una nómina corta, pero con jugadores de mucho renombre. Pero, en medio de unas declaraciones posteriores a la victoria contra Colo Colo, el presidente de la ‘Academia’ dejó claro que quiere a Eduardo Coudet en el futuro.

El presidente afirmó que ha mantenido conversaciones con el ‘Chacho’ y que le encantaría volver a tenerlo como entrenador. Eduardo Coudet ya había dirigido al club entre 2017 y 2019 y Milito no dudó en sentenciar que, “es un gran entrenador. Cada tanto hablo. Me escribió en diciembre cuando asumí como presidente. ¿Por qué no en un futuro coincidir nuevamente?”.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO GUSTAVO COSTAS EN RACING?

La hinchada ama Gustavo Costas y él ama a Racing. Su salida no tiene fecha realmente, en especial por su gran temporada en donde quedó campeón de Sudamericana y viene dando de qué hablar en la Libertadores. Pero, ese aspecto de coincidir nuevamente con el ‘Chacho’ Coudet puede acercar al entrenador que dirige actualmente al Deportivo Alavés.

Su vinculación a la ‘Academia’ se puede dar en diciembre, pues, Gustavo Costas termina su contrato con Racing a finales de año, pero todavía no se sabe si renovará o no. Por ahora, no hay conversaciones para ello y Eduardo Coudet podría reemplazarlo para el 2026.