José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial
El último paso por el banquillo del entrenador argentino fue en 2022 al frente de la Selección Venezuela.
José Néstor Pékerman, el entrenador argentino de 75 años con pasado en la Selección Colombia, tendría opciones de volver a dirigir, y a un campeón del mundo. En las últimas horas se ha reforzado esta posibilidad por llamado de la dirigencia.
Es posible que Pékerman sea nuevo entrenador de Boca Juniors, pues el equipo porteño pasa por una de las peores crisis de su historia, y Miguel Ángel Russo podría dar un paso al costado o la misma dirigencia tomaría la decisión de cesarlo.
La buena relación que hay entre el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador José Néstor Pékerman llevarían a buen puerto las negociaciones entre las partes. En los próximos días tendrían desarrollo las conversaciones.
Inicialmente la hinchada de Boca Juniors no estaría de acuerdo con la llegada de Pékerman, pues consideran que se trata de un entrenador con poca experiencia en clubes, y que a nivel general tiene más de dos años sin dirigir.
Los clubes a los que ha dirigido Pékerman
Pese a la amplia experiencia que tiene José Néstor Pékerman como entrenador en el profesionalismo, solo ha dirigido a dos clubes, ambos en el fútbol mexicano. El argentino estuvo al frente de Toluca entre 2007 y 2008 donde obtuvo un rendimiento del 56,1 %; y de Tigres UANL en 2009 donde no alcanzó más del 26,7 %.
El palmarés de José Néstor Pékerman
En selecciones, pese a que el rendimiento porcentual de Pékerman es bueno, solo ganó títulos con Argentina, y todos con planteles juveniles: Juegos Panamericanos, tres ediciones del Mundial sub 20, dos Sudamericanos sub 20 y un Esperanzas de Toulon.
Ahora, Pékerman podría volver a dirigir, y a uno de los clubes más importantes del planeta, recordando que Boca Juniors, entre su amplio palmarés, se consagró campeón del mundo cuando ganó la Copa Intercontinental en 1977, 2000 y 2003.
