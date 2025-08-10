José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial

José Néstor Pékerman, el entrenador argentino de 75 años con pasado en la Selección Colombia, tendría opciones de volver a dirigir, y a un campeón del mundo. En las últimas horas se ha reforzado esta posibilidad por llamado de la dirigencia.

Es posible que Pékerman sea nuevo entrenador de Boca Juniors, pues el equipo porteño pasa por una de las peores crisis de su historia, y Miguel Ángel Russo podría dar un paso al costado o la misma dirigencia tomaría la decisión de cesarlo.

Puede leer: Real Oviedo, equipo que iba por James, fichó a un '9' colombiano

La buena relación que hay entre el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador José Néstor Pékerman llevarían a buen puerto las negociaciones entre las partes. En los próximos días tendrían desarrollo las conversaciones.

Inicialmente la hinchada de Boca Juniors no estaría de acuerdo con la llegada de Pékerman, pues consideran que se trata de un entrenador con poca experiencia en clubes, y que a nivel general tiene más de dos años sin dirigir.