Juan Fernando Quintero activa el 'plan B' y define su nuevo equipo

Juan Fernando Quintero pasa días clave respecto a su futuro profesional, pues el futbolista de 32 años no continuará en América de Cali pero no se ha desligado de la institución, pues el contrato es por dos años y apenas se cumplieron los primeros seis meses. El fútbol argentino apareció como una posibilidad pero no se ha concretado.

River Plate ya llegó a un acuerdo con el futbolista para cerrar su incorporación hasta diciembre de 2026, pero hubo un giro en la negociación, y es que Juan Fernando Quintero no llegará libre sino que el Millonario tendrá que pagarle a América por su fichaje.

Puede leer: Luis Díaz se reivindicó tras su ausencia en el funeral de Diogo Jota

¿Por qué River tendrá que pagar a América por el fichaje de Juan Fernando Quintero?

La razón pasa porque Dimayor -entidad que regula el fútbol profesional en Colombia- hará regir una norma a partir del segundo semestre de 2025, la cual indica que ningún club podrá tener cedidos a más de seis futbolistas, y en vista de que América ya cumple con ese tope, tendrá que inscribir al resto de jugadores de quienes posea el pase, o venderlos en caso de no contar con ellos -caso de Quintero-.

En ese orden de ideas, Juan Fernando Quintero tendrá que salir vendido de América de Cali a River Plate, y allí es donde se activa el 'plan B' para la llegada del mediocampista. Inicialmente sería el club argentino el que haga una oferta, pero existe la posibilidad de que el propio jugador se haga parte de un porcentaje de la transferencia para desligarse del equipo colombiano.