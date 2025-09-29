¿JuanFer les facilita la derrota a River? Un DT lo habría culpado

A River Plate no le está yendo para nada bien con Marcelo Gallardo ni en la Primera División de Argentina, ni tampoco en la Copa CONMEBOL Libertadores en donde quedaron eliminados en manos del Palmeiras. De hecho, hace algunas jornadas estaban liderando el Grupo B, y ahora, sin poder ganar bajaron a la cuarta casilla.

Vea también: Real Madrid insiste por condena contra el Barcelona en 'Caso Negreira'

En esta nueva fecha de la Liga de Argentina, Marcelo Gallardo se decantó por alinear a los tres colombianos, dos de ellos muy discutidos y que se fueron del Más Monumental con recurrentes chiflidos a lo largo del partido. Juan Fernando Quintero fue importante en el compromiso, y participó en el gol de River Plate que se convirtió en el empate parcial.

Juan Fernando Quintero ha rotado entre titularidades y suplencias en un momento complejo en River Plate en el que no se consiguen las victorias y por la eliminación de la Copa Libertadores que significó un golpe para las pretensiones del club riverplatense.

Sin embargo, pese a la importancia del colombiano, el director técnico del Deportivo Riestra afirmó que la titularidad de Juan Fernando Quintero fue la llave para poder ganar el partido, dado que River le apostaba a manejar la pelota y liberaba espacios.

JUAN FERNANDO QUINTERO FACILITÓ EL TRIUNFO DE RIESTRA SEGÚN DT

El director técnico del Deportivo Riestra, Gustavo Benítez afirmó que el cuadro blanquinegro tuvo que esperar a los espacios que liberara River Plate para dar el golpe. Y así fue, pues en las primeras llegadas de la visita, lograron abrir la cuenta en el marcador.

Aunque explicó que siempre en estos tipos de partidos hay, “una cuota de suerte en algunas jugadas. El partido fue lo que había pensado, planeado. Habíamos laburado la pelota parada también y nos dio tranquilidad en un partido hacer un gol. El plan de partido empieza a trabajar y fuimos justos merecedores de la victoria”.

Le puede interesar: Blessd compraría equipo campeón de la Liga BetPlay: ofreció 15 millones de dólares

Justamente, ahí reveló el plan de juego que les sirvió, y, además, señaló que la titularidad de Juan Fernando Quintero les permitió ganar el juego porque, “River iba manejar la pelota. Son el equipo con más posesión del fútbol argentino y nosotros el que menos la tiene. Le dimos que se hagan cargo del partido y nosotros cortar las líneas de pases. Entendimos que iban a tener menos líneas de pase porque Juanfer iba a recibir más atrás”.

LA EXPLICACIÓN DE BENÍTEZ SOBRE LA VENTAJA QUE TENÍA RIESTRA CON LA TITULARIDAD DE JUAN FERNANDO

No hacerse con el balón fue lo que les permitió causarle daño a River Plate, y, que, de hecho, les ha permitido sacar buenos resultados, dado que es el equipo de la Liga de Argentina que menos tiene la pelota a sus pies.

Lea también: Cuerpo técnico de Cali se desintegra rumbo a la Copa Libertadores

Benítez indicó que, “no tener la pelota lo venimos haciendo durante todo el año: somos un equipo de transiciones rápidas y ataque vertical. Le digo a mis jugadores: ‘Nosotros no podemos tener posesión, esto es rock & roll y tenemos que ir para adelante, rápido’. Comúnmente hasta la pelota parada desde los laterales trabajamos, obligamos al rival a cometer errores y eso nos está dando frutos”.

Con un hombre como Juan Fernando Quintero que iba a ser el eje de la creación de River Plate, Riestra lo aprovechó al adueñarse de los errores en salida y en el mediocampo por parte del colombiano y sus compañeros. Entonces, con la presión a jugadores como el colombiano fueron esenciales para poder tapar líneas de pase que permitieron armar contragolpes y llevarse el triunfo.