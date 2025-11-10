JuanFer protagonizó desafiante cruce en Argentina: “No eres profesional”

Una semana caliente para Juan Fernando Quintero que no fue convocado para la Fecha FIFA de la Selección Colombia frente a Australia y Nueva Zelanda, y, además, sufrió bastante con River Plate en el Superclásico que dejó a Boca Juniors como el ganador en La Bombonera.

Después de la confianza que le dio River Plate a Marcelo Gallardo con la renovación por un año más, el primer examen era sacar adelante el proyecto que ha venido con tramos muy irregulares, pero el resultado ante su acérrimo rival terminó con derrota de 2-0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y de Miguel Merentiel.

Una vez terminó el compromiso, Juan Fernando Quintero se enganchó con un periodista que en repetidas ocasiones ya le había hecho preguntas sobre el momento que vive River Plate, especialmente con el nombre de Marcelo Gallardo poniéndolo como el gran responsable e insinuando que en el club no hay respaldo para el entrenador que acabó de firmar su renovación.

“PARECE QUE NO ERES PROFESIONAL”; JUAN FERNANDO QUINTERO EXPLOTÓ CON PERIODISTA

River Plate quedó en una posición complicada en medio de la temporada y con la tabla anual que puede ser la ruta para clasificar a la Copa Libertadores. El objetivo, sin duda alguna es tener el boleto para la competencia internacional y a Juan Fernando Quintero le preguntaron por los argumentos que tiene el club y jugadores para poder ser campeón de Argentina o entrar a la Libertadores.

Fue en ese momento cuando todo se complicó entre el colombiano y el periodista, “¿tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”. En ese momento ya se estaban caldeando las cosas. “Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, estamos viviendo un presente muy difícil, pero no le damos de comer a cosas que no importan”.

Las cosas empeoraron cuando le consultaron si el grupo le soltó la mano a Marcelo Gallardo, “él lo dijo”, señalando al periodista que le dijo, “en la cancha no se demuestra que se jueguen la piel o que lo demuestren”. El colombiano continuó, “es su percepción. Si yo le digo a tu jefe como trabajas tú, qué dice. Parece que no eres profesional, discúlpame, te respondo, cada quien tiene su percepción, se respeta, nadie pone en duda nunca su actitud como ser humano. Esas cosas que pasan o las preguntas, siempre está el morbo. Hay que respetar un poco”.

Posteriormente, afirmó que, “discúlpame que te lo diga así, pero siempre voy de frente, soy así, pero nadie pone en duda eso. Me dolió, nunca te falté al respeto. Mi trabajo siempre ha sido bueno, y nunca le he hecho la cama a ningún entrenador y nosotros menos. No hemos estado a la altura, pero excavar y meterle el carbón a una cosa no tiene sentido. Tenemos una oportunidad y cuando quedemos campeones que no digan nada”.