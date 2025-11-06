JuanFer Quintero se sinceró por actualidad en River: “Se siente un poco mal”

Este domingo 9 de noviembre se jugará el Superclásico en el Estadio la Bombonera entre Boca Juniors y River Plate. El atractivo encuentro tiene al cuadro local en la cima de su grupo, mientras que los riverplatenses perdieron el liderato hace algunas fechas y son sextos.

Un duelo de realidades distintas, pero que se vive de otra manera. Juan Fernando Quintero ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia reciente en los Superclásicos y ahora no debe ser la excepción con la necesidad de dar un golpe de autoridad y un respaldo enorme para Marcelo Gallardo que acaba de renovar su contrato.

En los últimos partidos de River Plate, Marcelo Gallardo pone a Juan Fernando de titular, pero ha sido uno de los primeros cambios para el entrenador argentino. Esto dejó en evidencia la molestia del volante colombiano que ha hecho gestos de inconformismo con los cambios.

Durante la conferencia de prensa ultimando detalles para el Superclásico del domingo, Juan Fernando Quintero se sinceró y reveló que las molestias con los cambios son por su forma de vivir el fútbol y nada tiene que ver con Marcelo Gallardo. De hecho, lo respaldó enormemente.

“NO ES NADA PERSONAL, ENTIENDO LAS DECISIONES”; JUAN FERNANDO QUINTERO

El colombiano regresó a su casa en Argentina tras su experiencia en la Liga BetPlay, pero se ha convertido en uno de los primeros cambios partido tras partido. River Plate no levanta cabeza y necesita de la creación del antioqueño que ha demostrado que cuando está enchufado, es capaz de sorprender con un latigazo que se convierte en gol o dar un pase que deja al delantero mano a mano.

Los gestos han sido evidentes cada vez que le toca abandonar el terreno de juego y se refirió a esa actualidad que vive con el club, “hay veces que uno siente que puede dar más, pero obviamente respeto las decisiones del entrenador. Es mi mentalidad. Todos queremos jugar los 90 minutos, todos queremos ayudar, pero a veces salen las cosas y a veces no. Yo vivo así el fútbol, pero no es nada personal. Atravesamos un momento duro y uno se siente un poco mal, pero no tiene nada que ver con las decisiones del entrenador”.

Marcelo Gallardo se ha convertido en un padre para Juan Fernando Quintero, algo que nunca ha desconocido. Además, Quintero demostró en la rueda de prensa su apoyo para con el entrenador que acaba de ser renovado por un año más. Es consciente del momento que viven, pero sentenció que en ningún momento han pensado en ‘soltarle la mano’ al ‘Muñeco’.

Así las cosas, Juan Fernando concluyó con, “el club dejó claro que el apoyo al entrenador es grandísimo. Es importante para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador y eso redobla la apuesta. En estos momentos duros es donde se ve el apoyo real (...) en ningún momento le soltaríamos la mano a él, sería falta de respeto tener esa mentalidad...”.