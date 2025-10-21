Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 14:37
Jugador colombiano vuelve a ser noticia en el futbol argentino por motivos extra deportivos
Uno de los jugadores colombianos que más tiempo ha estado en Argentina volvió a ser noticia.
El nombre de Sebastián Villa volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez no por motivos deportivos. El delantero colombiano, que actualmente juega en el fútbol argentino, recibió una noticia clave luego de un largo proceso judicial que comenzó hace varios años.
La decisión del tribunal
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora absolvió a Sebastián Villa en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que se seguía en su contra desde 2021. La decisión se tomó después de que tanto el fiscal como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieran de continuar con la acusación.
El caso se había iniciado tras una denuncia de su expareja, quien señaló un supuesto hecho ocurrido en una vivienda de Canning. Desde entonces, el futbolista enfrentó un proceso judicial que lo mantuvo bajo el ojo público y afectó su carrera durante su paso por Boca Juniors.
Con la resolución conocida en las últimas horas, el delantero colombiano de 29 años queda libre de toda acusación y sin causas pendientes en el ámbito penal.
Un nuevo capitulo para el colombiano
Tras la absolución, Villa continúa su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde busca recuperar protagonismo y dejar atrás los problemas extra deportivos. El jugador intenta re enfocarse en su rendimiento y volver a destacarse en el fútbol argentino, esta vez con el objetivo de que las noticias que lleven su nombre estén relacionadas únicamente con lo deportivo.
Fuente
Antena 2