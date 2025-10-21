Jugador colombiano vuelve a ser noticia en el futbol argentino por motivos extra deportivos

La decisión del tribunal

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora absolvió a Sebastián Villa en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que se seguía en su contra desde 2021. La decisión se tomó después de que tanto el fiscal como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieran de continuar con la acusación.

El caso se había iniciado tras una denuncia de su expareja, quien señaló un supuesto hecho ocurrido en una vivienda de Canning. Desde entonces, el futbolista enfrentó un proceso judicial que lo mantuvo bajo el ojo público y afectó su carrera durante su paso por Boca Juniors.

Con la resolución conocida en las últimas horas, el delantero colombiano de 29 años queda libre de toda acusación y sin causas pendientes en el ámbito penal.