Jugador de Selección Colombia lanzó dardo a Di María: “Lo protegen un poco más”

En este mercado de fichajes, la Primera División Argentina sacó provecho con la llegada de Ángel Di María como la flamante contratación de Rosario Central y con Leandro Paredes en Boca Juniors. Sin duda alguna, la presencia de estos astros en el torneo argentino aumenta el prestigio del rentado local.

No obstante, el hecho de que se sumen estas figuras que fueron campeones del mundo con la selección de Argentina en 2022 también tiene un montón de temas encima que hay que revisar. Con jugadores de este calibre cualquier contacto en cancha, en forcejeos con rivales son sancionadas por los árbitros en la mínima pelea por el balón.

Justamente, después del partido entre Rosario Central y Talleres de Córdoba en el Estadio Gigante de Arroyito, Juan Camilo Portilla, jugador de la Selección Colombia se percató de este tipo de incidencias en la cancha. El colombiano dejó claro que no deberían pitar todas las acciones de mínimo contacto con figuras como Ángel Di María u otros referentes a nivel mundial.

EL DARDO DE JUAN CAMILO PORTILLA A ÁNGEL DI MARÍA

En la zona mixta posterior al empate entre Rosario Central y Talleres de Córdoba, Juan Camilo Portilla estuvo en TyC Sports dando declaraciones para el programa Paso a Paso en donde sentenció que el arbitraje no debería proteger tanto a Ángel Di María y a este tipo de figuras.

Juan Camilo Portilla afirmó que, “sin ninguna duda sabemos la calidad que tiene, un grandísimo jugador de los mejores del mundo en su momento, pero también creo que quizás los árbitros quieren proteger un poco más. En algunas jugadas no es necesario pitar faltas cuando no lo son”.

Es algo que también se ha visto con Leandro Paredes en Boca Juniors y con sus rivales. Portilla fue consultado por la necesidad de marcar a Ángel Di María y si era necesario tirar un pie de más y entrar un poco más fuerte para detenerlo.

Sin duda alguna, las declaraciones de Juan Camilo Portilla frente a Ángel Di María contradicen lo que afirmó el argentino en el análisis del partido y del empate a un tanto contra Talleres de Córdoba. Portilla le respondió al ‘Fideo’ sentenciando que, “cada uno puede opinar lo que quiera, pero fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros”.

ÁNGEL DI MARÍA INICIÓ LA POLÉMICA TRAS ROSARIO CENTRAL VS TALLERES DE CÓRDOBA

Antes de que el jugador de la Selección Colombia lanzara el dardo, Ángel Di María calentó las cosas con sus declaraciones para ESPN, “habíamos arrancado bien, y entramos dormidos en el segundo tiempo. Creo que por momentos merecimos más, buscamos más y ellos se llevaron un punto importantísimo acá”, inició el argentino.

Posteriormente, hizo el análisis del encuentro lanzando una crítica a Talleres por perder tiempo y al arbitraje que no tomó acciones en esas jugadas puntuales, “al final todo el mundo dice que nos ayudan, ellos hicieron un montón de tiempo, adicionaron nueve minutos y siguieron haciendo tiempo. La verdad que es increíble, tratamos de seguir trabajando”.