Kevin Castaño es la cábala de River: impresionante récord de 61 años

River Plate encara los cuartos de final de la Copa Libertadores que será una final anticipada. Los riverplatenses se ven las caras nada más ni nada menos que contra Palmeiras y por historia y recorrido internacional, este encuentro dará de qué hablar en el torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

El partido del miércoles 17 de septiembre tendrá presencia de colombianos con Juan Fernando Quintero y con Kevin Castaño como las dos opciones en el mediocampo del cuadro argentino. Justamente, Castaño es la cábala del equipo con una marca impactante con la que ya superó a una de las viejas glorias del club.

Todavía no se sabe si Kevin Castaño será titular o no en la Copa Libertadores, especialmente porque tras su regreso de la Selección Colombia, Marcelo Gallardo prefirió darle tiempo al volante. Pues, en el partido liguero contra Estudiantes de La Plata, Castaño fue suplente e ingresó en el segundo tiempo.

Aunque su presencia no está asegurada, River Plate debería tomar en cuenta la importancia del colombiano, que, desde que llegó a la institución se mantiene como un amuleto para conseguir buenos resultados tanto en la Liga de Argentina como en la Copa Libertadores.

RIVER PLATE NO PIERDE CON KEVIN CASTAÑO DESDE QUE LLEGÓ AL CLUB

No fue fácil, pero después de largas semanas de conversaciones y de negociaciones, River Plate logró fichar a Kevin Castaño que dejó al Krasnodar de Rusia. Por la situación en el país ruso, era difícil que se cerraran los diálogos entre el antioqueño y el elenco argentino.

Sin embargo, desde que Kevin Castaño recaló en River Plate en marzo de 2025, los riverplatenses nunca perdieron cuando el colombiano estuvo en la cancha. Con el antioqueño ya suman una racha de 28 partidos con un registro de 14 empates y 14 victorias en las que el volante se ha convertido en una cábala rotando entre la titularidad y la suplencia.

Y es que, no le costó nada ganarse a una afición exigente con pocos partidos y los elogios que no hicieron falta. Kevin Castaño superó a Jorge Solari con más partidos sin perder desde la llegada de un futbolista al club. Solari alcanzó a estar imbatible por 26 encuentros en 1964.

En ese sentido, cada vez que Kevin Castaño está en la cancha, ya sea entrando en el segundo tiempo o como titular, el club siempre logra sacar un buen resultado ya sea con un triunfo o con un empate. 28 juegos sin perder, pero seguramente serán más a la espera de definir si será titular o no contra Palmeiras.