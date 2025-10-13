Actualizado:
Lun, 13/10/2025 - 10:52
La insólita expulsión de Sebastián Villa en el clásico mendocino
Sebastian Villa fue protagonista por extraña expulsión.
Sebastián Villa terminó el clásico Mendocino con una roja que levantó muchas críticas. Un empate 0-0, un cierre caliente y una expulsión en tiempo añadido que dejó al público hablando de lo que pasó en la cancha.
Apenas faltaban segundos para que terminara el partido, Villa recibió dos tarjetas amarillas en menos de un minuto. La primera por protestarle al árbitro, la segunda por reaccionar después de una falta, y así la expulsión lo convirtió en protagonista.
Una reacción desmesurada
El duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por Liga Argentina transcurría sin goles hasta que, en el minuto 90+6, Villa fue amonestado por protestas al árbitro Facundo Tello. No pasaron ni unos segundos cuando, en una contra, siente la falta de un rival, reacciona de forma impulsiva, le dan la segunda amarilla y lo expulsan de inmediato.
Pero la cosa no termina ahí, antes también había salido expulsado Tomás Bottari por intervención del VAR, lo que dejó al equipo de Villa con nueve jugadores. Con dos hombres menos, intentar algo distinto se hizo casi imposible, y el clásico terminó en empate 0-0.
❌🇨🇴 LA EXPULSIÓN DE SEBASTIÁN VILLA SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO ANTE GODOY CRUZ.— dataref (@dataref_ar) October 12, 2025
pic.twitter.com/RK98H5rTw7
Sin goles pero con polémica
Al final, no hubo goles, pero sí polémica. Esa expulsión de Villa se convierte en el recuerdo más fuerte del clásico mendocino. No por una jugada de lujo, sino por cómo una reacción en segundos puede cambiar todo. En el fútbol pasan estas cosas, los jugadores deben mantener la calma, y los árbitros, decidir rápido, pero con algo de sentido común.
Fuente
Antena 2