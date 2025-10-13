La insólita expulsión de Sebastián Villa en el clásico mendocino

Sebastián Villa terminó el clásico Mendocino con una roja que levantó muchas críticas. Un empate 0-0, un cierre caliente y una expulsión en tiempo añadido que dejó al público hablando de lo que pasó en la cancha.



Apenas faltaban segundos para que terminara el partido, Villa recibió dos tarjetas amarillas en menos de un minuto. La primera por protestarle al árbitro, la segunda por reaccionar después de una falta, y así la expulsión lo convirtió en protagonista.