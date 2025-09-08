Leyenda de River se rinde a los pies de Juanfer
Un histórico jugador de River Plate se deshace en elogios para el colombiano.
Juan Fernando Quintero que actualmente se concentra en selección recibió elogios de una leyenda de River con la que compartió vestuario.
El colombiano ha tenido 3 ciclos diferentes en el equipo argentino, en estos ha compartido vestidor con jugadores que pasaron a la historia con el millonario, en este caso el que habló maravillas de Juanfer fue campeón de todo con River, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2018 y Copa Argentina 2019.
“Para un delantero tener un jugador como Juanfer te facilita todo”
Ignacio Scocco, más conocido en el mundo River como Nacho, en una entrevista para Clank!, el programa de Juan Pablo Varsky, se deshizo en elogios para el colombiano, con quien compartió vestuario durante toda su estadía en su primer ciclo.
“Vos sabías que era hacer el movimiento nada más, generarte el mínimo espacio, porque en el caso de Juanfer, vos tenés al central pegado y sabes que te mueves un poquito para atrás y te mete un pase de esos filtrados fuerte, que con el control quedás mano a mano con el arquero. No era ni cuestión de meter una diagonal”
Nacho Scocco y Juanfer compartieron equipo durante la temporada 2018, 2019 y 2020 en donde coincidieron en cancha muy poco, apenas 34 partidos, sin embargo, ambos forman parte de ese equipo que se recordará por siempre que venció a Boca Juniors en la final en Madrid.
Comparaciones a la altura de los más grandes
“Con Juanfer sabía que era un estilo como con Maxi (Rodríguez) o con el Burrito (Ortega)”
El delantero argentino que puso fin a su carrera a finales de 2021, se animó a comparar al colombiano con dos de los máximos referentes del futbol argentino, Maxi Rodríguez, histórico en selección y en Newells y el Burrito Ortega, un jugador mítico de River Plate que siempre se destacó por tener un muy buen pie.
Lo cierto es que en Colombia es muy complicado encontrar un jugador con mejor pie que Juan Fernando Quintero y él se siente como en casa en River Plate donde ha mostrado su mejor nivel en comparación a su carrera completa.