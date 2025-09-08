Leyenda de River se rinde a los pies de Juanfer

“Para un delantero tener un jugador como Juanfer te facilita todo”

Ignacio Scocco, más conocido en el mundo River como Nacho, en una entrevista para Clank!, el programa de Juan Pablo Varsky, se deshizo en elogios para el colombiano, con quien compartió vestuario durante toda su estadía en su primer ciclo.

“Vos sabías que era hacer el movimiento nada más, generarte el mínimo espacio, porque en el caso de Juanfer, vos tenés al central pegado y sabes que te mueves un poquito para atrás y te mete un pase de esos filtrados fuerte, que con el control quedás mano a mano con el arquero. No era ni cuestión de meter una diagonal”

Nacho Scocco y Juanfer compartieron equipo durante la temporada 2018, 2019 y 2020 en donde coincidieron en cancha muy poco, apenas 34 partidos, sin embargo, ambos forman parte de ese equipo que se recordará por siempre que venció a Boca Juniors en la final en Madrid.