Liquidan a Miguel Borja con curiosa comparación: “Es el Cavani de River”

Nueva fecha de la Primera División de Argentina con un mal rendimiento por parte de Miguel Ángel Borja que arrancó como suplente ante Godoy Cruz en el Estadio Más Monumental. El delantero cordobés ha venido perdiendo su olfato goleador y ha quedado a deber por su mala definición con chances inmejorables para dejar su sello como el artillero que es.

Miguel Borja no anota un gol en River Plate desde comienzos de julio y nuevamente ha vuelto a demostrar que es un delantero de rachas. Si no está fino con los arcos rivales, será difícil que marque. En ese sentido, Borja tuvo una oportunidad clara contra Godoy Cruz en la que quedó solo frente al arquero del elenco mendocino, pero la pelea la perdió el goleador con un remate al cuerpo de su rival.

Con esa oportunidad desperdiciada por Miguel Borja, la reacción de los hinchas no se hizo esperar con críticas al futbolista colombiano que no la pasa para nada bien en este momento. De hecho, un aficionado lo comparó con un jugador de Boca Juniors, que, de hecho, no la está pasando para nada bien. Se trata nada más ni nada menos que de Edinson Cavani.

“TENEMOS AL CAVANI DE RIVER”; HINCHA COMPARÓ A MIGUEL BORJA CON EL URUGUAYO

El caso de Edinson Cavani parece ser más complejo que el de Miguel Ángel Borja. Y es que, el uruguayo parece tener cerrado completamente el arco fallando goles cantados. Contra Alianza Lima en la Copa Libertadores se enredó en la definición, ante Racing falló empujando el balón al arco y la pelota se fue arriba muy desviado y contra Independiente de Rivadavia le pasó lo mismo que contra los aliancistas.

Miguel Borja no ha fallado tantos goles claros, y su rendimiento pasa por las pocas oportunidades que logra tener en un partido. Le cuesta tener pegada en el tiempo que juega, y contra Godoy Cruz falló un gol frente al arco que hubiese calmado la mala racha por la que pasa.

Bajo ese panorama, un hincha a las afueras del estadio afirmó que, “Borja es el Cavani de River. Ya tenemos nuestro Cavani”. El atacante colombiano necesita recuperar su olfato goleador para la Copa Libertadores ante Libertad y en la Primera División de Argentina.

Lo de Edinson Cavani se ha tratado con expertos y, Giorgio Armas, un astrólogo argentino muy cercano a Boca Juniors sentenció que Cavani está embrujado. Hasta que no limpie la mala energía, no podrá salir de la mala racha goleadora.

FUTURO INCIERTO DE MIGUEL ÁNGEL BORJA EN RIVER PLATE

A Miguel Borja le quedan apenas cuatro meses de contrato con River Plate. En las últimas semanas se ha hablado del interés de Efraín Juárez en Pumas de México por quedarse con los servicios del goleador. Esta sería su primera experiencia en México.

Aunque no hay nada cierto con esa posibilidad de llegar a México, River Plate deberá tomar la decisión de mantener al delantero planteándole una renovación o bien, salir de Miguel Borja que deberá buscar nuevos aires para su futuro.,

Miguel Borja afirmó que está cómodo en el equipo y que espera quedarse una vez termine su contrato en diciembre de 2025. El atacante ha sentido la confianza que le tiene Marcelo Gallardo y busca sellar su renovación por un año más.