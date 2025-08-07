Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 22:13
Marcos Rojo rescindió con Boca Juniors y le abrió la puerta a Frank Fabra
Este 7 de agosto llegó al final la relación entre el club y el futbolista.
El ciclo de Marcos Rojo en Boca Juniors llegó a su fin este jueves 7 de agosto, luego de que el defensa argentino rescindiera su contrato con el club, a falta de cinco meses para su vencimiento.
La decisión fue confirmada tanto por el propio jugador como por la institución Xeneize, dejando al futbolista en libertad para negociar con otro equipo, presumiblemente del fútbol argentino. Esto le ha abierto la puerta a Frank Fabra en la titular de Boca.
Rojo, de 35 años, integraba la lista de jugadores prescindibles junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi, luego de un análisis interno del cuerpo técnico y la dirigencia. El defensa, que había perdido terreno en los últimos meses, ya no participaba de los entrenamientos con el plantel profesional bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.
La trayectoria de Marcos Rojo, quien rescindió con Boca Juniors
Con pasado en Estudiantes de La Plata y el Manchester United, Rojo aterrizó en Boca el 1 de febrero de 2021. Durante su paso por el club jugó 118 partidos oficiales, marcó nueve goles y se ganó la capitanía en varios tramos.
En su palmarés como Xeneize figuran la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y la Liga Profesional 2022, así como la Supercopa Argentina 2023.
Según reportes de la prensa local, Estudiantes ya habría entablado contacto para repatriarlo, lo que marcaría un posible regreso al club donde se formó. En los próximos días se confirmaría su arribo al Pincharrata.
Así, se abre la posibilidad de que Frank Fabra vuelva a tener minutos en Boca Juniors, pues si bien Marcos Rojo oficiaba como defensa central, también hizo de lateral izquierdo en varias ocasiones.
Cabe recordar que Frank Fabra, quien tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2025, ha perdido la titularidad y ha tenido pocos minutos en el último tiempo, pero recientemente el entrenador Miguel Ángel Russo ratificó que en caso de recuperar su nivel, volverá a contar con él.
