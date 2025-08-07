Marcos Rojo rescindió con Boca Juniors y le abrió la puerta a Frank Fabra

El ciclo de Marcos Rojo en Boca Juniors llegó a su fin este jueves 7 de agosto, luego de que el defensa argentino rescindiera su contrato con el club, a falta de cinco meses para su vencimiento.

La decisión fue confirmada tanto por el propio jugador como por la institución Xeneize, dejando al futbolista en libertad para negociar con otro equipo, presumiblemente del fútbol argentino. Esto le ha abierto la puerta a Frank Fabra en la titular de Boca.

Rojo, de 35 años, integraba la lista de jugadores prescindibles junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi, luego de un análisis interno del cuerpo técnico y la dirigencia. El defensa, que había perdido terreno en los últimos meses, ya no participaba de los entrenamientos con el plantel profesional bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.

La trayectoria de Marcos Rojo, quien rescindió con Boca Juniors

Con pasado en Estudiantes de La Plata y el Manchester United, Rojo aterrizó en Boca el 1 de febrero de 2021. Durante su paso por el club jugó 118 partidos oficiales, marcó nueve goles y se ganó la capitanía en varios tramos.

En su palmarés como Xeneize figuran la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y la Liga Profesional 2022, así como la Supercopa Argentina 2023.