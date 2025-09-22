Miguel Ángel Russo vuelve a prender las alarmas por salud: ¿Qué pasó?

Una infección urinaria prendió las primeras alarmas con el estado de salud de Miguel Ángel Russo que tuvo que dejar a Boca Juniors en las sesiones de entrenamiento y, además, con la información de que fue hospitalizado en Argentina. Afortunadamente, se recuperó y en rueda de prensa desafió a un periodista quien le preguntó por cómo estaba.

Ante Rosario Central volvió a dirigir y todo el mundo del cuadro rosarino se acercó para saludarlo. En la conferencia de prensa afirmó, “¿vos cómo me ves? Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. Nada más”. De esa forma cerró el tema de su salud, pero en los partidos que dirige con el ‘Xeneize’ se le sigue viendo algo cansado, sentado en muchas ocasiones en el banquillo.

Pues bien, apenas pasaron dos semanas desde que fue hospitalizado por la infección urinaria y nuevamente, tras el partido ante Central Córdoba, volvió a presentarse en una unidad médica para hacerse unos chequeos. Posteriormente, tuvo que volver a ser internado según lo que dicen en Argentina.

¿POR QUÉ VOLVIÓ A SER HOSPITALIZADO MIGUEL ÁNGEL RUSSO?

La información que llega desde Argentina es una sorpresa después del empate a dos goles contra Central Córdoba en el Estadio La Bombonera. Sin embargo, lo que primero eran una serie de estudios que ya estaban programados, terminó siendo una nueva hospitalización, de acuerdo con Olé y C5N.

Ambos medios confirmaron que tuvo que ser internado en una unidad médica de Buenos Aires por un cuadro de deshidratación. Boca Juniors espera la salida del entrenador para continuar preparando la Primera División de Argentina en la cual enfrentarán a Defensa y Justicia en la próxima fecha.

Aunque Miguel Ángel Russo afirma estar perfecto y que solo él sabe cómo se siente y cómo está de salud, en el mundo de Boca Juniors sigue preocupando bastante su cansancio y las veces que ha tenido que ir al médico por una infección urinaria y ahora en este caso con el cuadro de deshidratación que mantiene las alarmas prendidas.

En la unidad médica de Buenos Aires, Miguel Russo, que está estable de salud recibió asistencia por el cuadro de deshidratación. Tuvo que recibir medicación e hidratación en suero. La debilidad notoria del ex entrenador de Millonarios sigue dando de qué hablar, pero al parecer no habría problema con la continuidad de su carrera.

De hecho, Russo nunca ha querido retirarse como técnico y tomó el reto de Boca sin problema. En Colombia superó un cáncer y ahora está con ganas de seguir pasando retos. Como él mismo dijo hace unas semanas, "el que sabe de su salud es uno mismo, el resto no, y si yo estoy hoy trabajando y estoy con todo, es porque tengo el alta de todo y mi familia es la primera". En ese sentido, seguirá hasta que decida otra cosa, pero la salud y agotamiento no parecen ponerlo en problemas.