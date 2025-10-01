¿Miguel Russo se iría de Boca Juniors? Versión en Argentina lo complicaría

Para nadie es un secreto que Boca Juniors no está en su mejor momento y es algo que no viene de ahora sino de hace algunos años. En busca de la solución nombraron a Miguel Ángel Russo, un hombre de confianza que ya había tenido dos ciclos con el cuadro ‘Xeneize’ dejando buenas sensaciones.

Sin embargo, lejos de ser la solución, a Miguel Ángel Russo está viviendo un tramo complejo por su salud. Superó un cáncer hace algunos años, pero después del partido contra Aldosivi por la Primera División de Argentina, fue a una unidad médica para tratarse por unos exámenes que no habrían salido de la mejor manera y fue hospitalizado por algunas noches.

Con un cuadro de cansancio enorme en cada partido que ha dirigido durante esta temporada, Miguel volvió a ser hospitalizado por una infección urinaria. En esos momentos, Claudio Úbeda tomó las riendas de Boca Juniors a la espera de su mejoría. Contra Central Córdoba, dirigió y volvió a acercarse al hospital por más exámenes.

Sorprendió que, ante Defensa y Justicia, el encargado desde el banquillo fue Claudio Úbeda mientras el entrenador en posesión solucionaba temas con respecto a su salud. Después de todas estas salidas directo al hospital, Boca Juniors no ha emitido nada al respecto, pero desde Argentina aparecen versiones sobre el futuro del técnico de 69 años.

¿QUÉ DICEN EN ARGENTINA DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO COMO TÉCNICO DE BOCA JUNIORS?

De acuerdo con información de TyC Sports, Miguel Russo tampoco estuvo disponible en los entrenamientos de esta nueva semana de finales de septiembre ni comienzos de octubre. En ese sentido, Juan Román Riquelme tiene claro que en estos momentos no hay mejor medidas que esperar al entrenador hasta que se recupere para poder volver a tenerlo desde el banquillo.

Bajo este panorama, la idea es que el técnico de 69 años pueda preservar su salud, mantenerse al contacto de las unidades médicas hasta que pueda regresar a la actividad, pues, Miguel no tiene pretensiones de dejar la dirección técnica en estos momentos y menos de esta manera.

Por ahora, el equipo quedaría encargado por Claudio Úbeda a la espera de la recuperación definitiva de Miguel Ángel Russo. Lo esperarán hasta el último momento, pues, Juan Riquelme sabe que la salud va primero y que no hay que tomar decisiones radicales en este tramo.

TyC Sports sentenció que el club ya le dijo a la familia y a ‘Miguelo’ que la prioridad es esperarlo hasta que se recupere de la mejor manera para volver a dirigir cuando se sienta bien con su salud y después de todos los exámenes necesarios.

BOCA JUNIORS CONFIRMÓ ENTRENADOR PARA LAS PRÓXIMAS FECHAS

Bajo este panorama de priorizar la salud de Miguel Ángel Russo y con la necesidad de esperar al entrenador que pasó por Millonarios, Rosario Central, entre otros, Boca tiene claro que la idea es dejar a Claudio Úbeda que está haciendo bien las cosas en las sesiones de entrenamiento y que ya ha dirigido en anteriores partidos desde la raya.

En ese orden de ideas, Claudio Úbeda, junto con sus ayudantes tendrán que sacar una importante victoria en el próximo partido de la Primera División de Argentina cuando enfrenten a Newell’s Old Boys.

Por ahora, Miguel Ángel Russo tendrá que tomar la decisión una vez esté en óptimas condiciones para regresar al banquillo de Boca Juniors. Ya cuenta con el aval de la institución con la necesidad de recuperarse de sus problemas de salud que lo han complicado últimamente.