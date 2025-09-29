Cargando contenido

No les pasan una más: Los colombianos viven tenso momento en River
AFP
Liga Argentina
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 13:54

No les pasan una más: Los colombianos viven tenso momento en River

River no pasa por un gran momento y los colombianos son algunos de los más señalados.

El conjunto argentino pasa por un momento complicado, tras la eliminación en Copa Libertadores frente a Palmeiras se esperaba que el partido del domingo fuera una reivindicación con la hinchada, pero no fue tal. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a perder y ya acumula cuatro partidos seguidos perdiendo por todas las competiciones, una situación que tiene a la hinchada cansada y entre los jugadores señalados aparecen dos colombianos. 

Así fue el duro recibimiento para los dos cafeteros en el Monumental

A Borja y a Castaño ya no los quieren

River Plate vive su peor momento desde que Gallardo es su entrenador, bien sea en la etapa anterior o en esta, el equipo lleva 4 derrotas seguidas y una dolorosa eliminación de Libertadores en medio, esta situación tiene al borde del colapso a la hinchada que ya no aguanta más y así se lo ha hecho saber a varios de los jugadores. 

Entre los señalados están Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño, el delantero que desde ya hace un tiempo se dice que está viviendo sus últimos momentos como jugador millonario no ha tenido una buena racha, de hecho desde la salida de Demichelis que el colombiano no disfruta de un buen momento, por el otro lado está Castaño, quien llegó como el fichaje más caro de la historia del club y tras un arranque prometedor no ha logrado mostrar un buen nivel y ya no le quieren dar más tiempo. Los dos colombianos fueron silbados cuando se estaban anunciando las alineaciones. 

Como está River en el torneo local 

Pese al mal momento el equipo está segundo en su zona del torneo y tiene pie y medio en la siguiente ronda, sin embargo, los números no le hacen justicia al pobre futbol que muestra el equipo, un conjunto al que no se le escapa una idea y que tiene serias desconcentraciones en cuanto a lo defensivo. Por ahora se mantendrá en zona de clasificación y buscará revertir esta situación en su próximo partido cuando enfrente a Racing por copa Argentina. 

