No les pasan una más: Los colombianos viven tenso momento en River

A Borja y a Castaño ya no los quieren

River Plate vive su peor momento desde que Gallardo es su entrenador, bien sea en la etapa anterior o en esta, el equipo lleva 4 derrotas seguidas y una dolorosa eliminación de Libertadores en medio, esta situación tiene al borde del colapso a la hinchada que ya no aguanta más y así se lo ha hecho saber a varios de los jugadores.

Entre los señalados están Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño, el delantero que desde ya hace un tiempo se dice que está viviendo sus últimos momentos como jugador millonario no ha tenido una buena racha, de hecho desde la salida de Demichelis que el colombiano no disfruta de un buen momento, por el otro lado está Castaño, quien llegó como el fichaje más caro de la historia del club y tras un arranque prometedor no ha logrado mostrar un buen nivel y ya no le quieren dar más tiempo. Los dos colombianos fueron silbados cuando se estaban anunciando las alineaciones.