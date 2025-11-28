Oficial: River anunció la salida de Miguel Borja; así lo despidió Juanfer

Miguel Ángel Borja dejó de ser jugador de River Plate. El club argentino oficializó su salida este viernes 28 de noviembre a través de un mensaje en redes sociales, cerrando así un ciclo de más de dos años con la camiseta del equipo millonario.

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, publicó la institución en sus cuentas oficiales, confirmando una noticia que ya se anticipaba en el entorno del jugador.

Las cifras de Miguel Borja en River Plate

Borja, quien llegó al club en 2022, dejó una marca importante durante su paso por Núñez: disputó 159 compromisos, anotó 62 goles y entregó diez asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más influyentes del plantel en ese periodo. Además, ganó tres títulos locales.

Tras su salida, el atacante cordobés, de 32 años, evaluará las ofertas disponibles para definir su futuro profesional. Su nombre y rendimiento lo mantiene como un jugador con mercado en Suramérica, la MLS y la Liga MX.