Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 20:01
Oficial: River anunció la salida de Miguel Borja; así lo despidió Juanfer
El delantero cordobés se desempeñó en el Millonario durante los últimos tres años y medio.
Miguel Ángel Borja dejó de ser jugador de River Plate. El club argentino oficializó su salida este viernes 28 de noviembre a través de un mensaje en redes sociales, cerrando así un ciclo de más de dos años con la camiseta del equipo millonario.
Puede leer: Atlético Huila se olvida de Yumbo y jugaría en otro municipio en 2026
“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, publicó la institución en sus cuentas oficiales, confirmando una noticia que ya se anticipaba en el entorno del jugador.
Las cifras de Miguel Borja en River Plate
Borja, quien llegó al club en 2022, dejó una marca importante durante su paso por Núñez: disputó 159 compromisos, anotó 62 goles y entregó diez asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más influyentes del plantel en ese periodo. Además, ganó tres títulos locales.
Tras su salida, el atacante cordobés, de 32 años, evaluará las ofertas disponibles para definir su futuro profesional. Su nombre y rendimiento lo mantiene como un jugador con mercado en Suramérica, la MLS y la Liga MX.
Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi— River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025
La despedida de Juan Fernando Quintero a Borja
El mensaje de despedida no solo llegó desde el club. Su compatriota y excompañero Juan Fernando Quintero también le dedicó palabras de afecto en redes sociales: “Siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, hermano Migueluchi”.
La salida del goleador marca el fin de una etapa significativa en su carrera, pero también abre una nueva ventana de oportunidades para el delantero, quien espera tomar una decisión en las próximas semanas.
Le puede interesar: ¿La final de Sudamericana modifica la remodelación del Metropolitano?, Char respondió
Trayectoria de Miguel Ángel Borja
Antes de su paso por River, Borja ya había construido un extenso recorrido por varios equipos: Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior FC y Gremio.
Su futuro inmediato aún no está definido, pero su registro goleador y su experiencia lo mantienen como una de las piezas más interesantes en el mercado de fichajes.
Image
Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero
Fuente
Antena 2