Quintero destapó la verdad de su regreso a River Plate: “Yo no lo decidí"

Juanfer Quintero confesó la razón más poderosa que motivó su regreso a River

El habilidoso centrocampista habló para los medios argentinos una vez acabó el compromiso, allí, confesó que el principal protagonista que influyó en su decisión de volver a River Plate fue el entrenador Marcelo Gallardo, con quien asegura tener una relación muy buena ‘como de padre e hijo’.

“Yo no decidí regresar, de alguna u otra forma Marcelo me llamó y cómo no le voy a decir a mi casa que no voy a volver, se siente el cariño, eso es lo que uno quiere que pase todos los días, la verdad es que estoy muy feliz”, afirmó Quintero.