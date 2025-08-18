Quintero enciende alarmas; hay reportes de la lesión que tuvo ante Godoy Cruz

Esto se sabe de la molestia de Juan Fernando Quintero

Tras conocerse que la salida del volante colombiano fue provocada por una molestia en una de sus rodillas, se encendieron las alarmas en River Plate pensando en su presencia en la convocatoria para el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores, el cual será contra Libertad el próximo jueves 21 de agosto.

Pues bien, reportes desde suelo argentino y el propio Marcelo Gallardo hablaron sobre Juanfer y la molestia que lo llevó a salir del compromiso, dando buenas sensaciones y descartando una lesión de complejidad que le impida estar en el partido de copa.

“Quintero no salió al segundo tiempo por una molestia en su rodilla, se prendieron las alarmas cuando Juanfer le dijo a Gallardo que sentía un dolor en su rodilla, el colombiano pidió el cambio por precaución, algo que hizo muy bien”, informó el diario Olé de Argentina.

“Salió con una molestia en su rodilla que creemos no va a ser nada importante”, dijo Gallardo en rueda de prensa, dando un parte de tranquilidad sobre el volante colombiano, sin embargo, habrá que esperar si River Plate comunica un diagnóstico oficial de la molestia que tuvo Quintero en el partido, dejando una pequeña duda de su estado físico pensando en lo que será el partido crucial por copa, recordando que en el juego de ida empataron a cero goles en suelo paraguayo.