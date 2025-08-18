Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 09:43
Quintero enciende alarmas; hay reportes de la lesión que tuvo ante Godoy Cruz
El volante colombiano causa duda para lo que será el próximo partido por Copa Libertadores.
En el marco de la fecha 5 en la segunda fase de la presente edición de la liga argentina, River Plate recibía en el Estadio Monumental la visita de Godoy Cruz, partido exigente para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero que terminó con triunfo por 4-2 para el ‘Millonario’.
El compromiso tuvo a los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero como titulares, sin embargo, el exjugador del América de Cali no pudo terminar el partido y pidió el cambio en el entretiempo al sentir molestias en su rodilla.
Lea también: "Se agarraron los colombianos": momento viral con Sebastián Villa en duelo ante Boca
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Esto se sabe de la molestia de Juan Fernando Quintero
Tras conocerse que la salida del volante colombiano fue provocada por una molestia en una de sus rodillas, se encendieron las alarmas en River Plate pensando en su presencia en la convocatoria para el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores, el cual será contra Libertad el próximo jueves 21 de agosto.
Pues bien, reportes desde suelo argentino y el propio Marcelo Gallardo hablaron sobre Juanfer y la molestia que lo llevó a salir del compromiso, dando buenas sensaciones y descartando una lesión de complejidad que le impida estar en el partido de copa.
“Quintero no salió al segundo tiempo por una molestia en su rodilla, se prendieron las alarmas cuando Juanfer le dijo a Gallardo que sentía un dolor en su rodilla, el colombiano pidió el cambio por precaución, algo que hizo muy bien”, informó el diario Olé de Argentina.
“Salió con una molestia en su rodilla que creemos no va a ser nada importante”, dijo Gallardo en rueda de prensa, dando un parte de tranquilidad sobre el volante colombiano, sin embargo, habrá que esperar si River Plate comunica un diagnóstico oficial de la molestia que tuvo Quintero en el partido, dejando una pequeña duda de su estado físico pensando en lo que será el partido crucial por copa, recordando que en el juego de ida empataron a cero goles en suelo paraguayo.
El mal momento de Kevin Castaño
Por otro lado, sigue preocupando el nivel que viene mostrando el mediocampista Kevin Castaño en River Plate, donde nuevamente fue altamente criticado por un sector de la prensa argentina tras el duelo contra Godoy Cruz, asegurando que se lo vio muy incómodo jugando de cinco y colocándole una floja calificación a su partido, añadiendo que el jugador no está demostrando con fútbol el valor por el que fue fichado (13 millones de dólares).
Fuente
Antena 2