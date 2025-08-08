Actualizado:
Racing de Gustavo Costas ficharía a polémico jugador colombiano
El objetivo de La Academia es ganar la Copa Libertadores 2025.
Racing Club de Avellaneda, bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, tiene el objetivo de ganar la Copa Libertadores, a la cual accedió luego de ser campeón de la Copa Sudamericana en la temporada anterior. Para ello, el entrenador espera la llegada de refuerzos.
El campeonato argentino ya está andando, pero la ventana para inscribir jugadores sigue abierta, y la dirigencia de La Academia tiene claro que solo hará esfuerzo por un jugador que realmente sea importante y necesario para la plantilla actual, y bajo ese argumento, Costas insiste por un fichaje.
Sebastián Villa podría ser nuevo jugador de Racing
Pues se ha conocido que Racing de Avellaneda, bajo la 'presión' de Gustavo Costas, haría un esfuerzo por el fichaje de Sebastián Villa, el extremo colombiano quien ha tenido un paso bastante polémico por Argentina, el cual se ha dividido en dos lapsos.
Según explicó Flavio Azzaro, Gustavo Costas ve a Sebastián Villa como el refuerzo 'top' que necesita Racing de cara a los objetivos de esta temporada. El futbolista desde hace un tiempo analiza su salida de Independiente Rivadavia, club en el que se desempeña desde junio de 2024.
No es un secreto que Sebastián Villa Cano vive días decisivos para su futuro profesional. Luego de un año en Independiente Rivadavia, club que le abrió las puertas tras los casos de violencia contra la mujer que limitaron sus opciones en el mercado, el antioqueño analiza las propuestas para continuar su carrera en la segunda mitad de 2025.
Con antelación se había conocido que el jugador de 28 años recibió una oferta, y era de su actual equipo para extender el vínculo, al menos, hasta junio del próximo año. Ahora, Racing podría aparecer con una oferta superior y en la cual le garantice la disputa de torneo internacional, la cual le seduciría a Villa.
Villa, que ha despertado interés de varios equipos de Sudamérica, incluidos algunos del fútbol colombiano, ha encontrado en Independiente Rivadavia un lugar donde relanzar su carrera. Sus números respaldan su momento: 40 partidos jugados, ocho goles y once asistencias, superando sus registros en Deportes Tolima y Boca Juniors.
Se espera que en los próximos días se conozca el equipo en el que Sebastián Villa se desempeñará por los próximos meses, recordando que la Copa Libertadores se reanudará el martes 12 de agosto, día en que Racing visitará a Peñarol por la ida de octavos de final.
