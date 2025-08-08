Racing de Gustavo Costas ficharía a polémico jugador colombiano

Racing Club de Avellaneda, bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, tiene el objetivo de ganar la Copa Libertadores, a la cual accedió luego de ser campeón de la Copa Sudamericana en la temporada anterior. Para ello, el entrenador espera la llegada de refuerzos.

El campeonato argentino ya está andando, pero la ventana para inscribir jugadores sigue abierta, y la dirigencia de La Academia tiene claro que solo hará esfuerzo por un jugador que realmente sea importante y necesario para la plantilla actual, y bajo ese argumento, Costas insiste por un fichaje.

Sebastián Villa podría ser nuevo jugador de Racing

Pues se ha conocido que Racing de Avellaneda, bajo la 'presión' de Gustavo Costas, haría un esfuerzo por el fichaje de Sebastián Villa, el extremo colombiano quien ha tenido un paso bastante polémico por Argentina, el cual se ha dividido en dos lapsos.

Según explicó Flavio Azzaro, Gustavo Costas ve a Sebastián Villa como el refuerzo 'top' que necesita Racing de cara a los objetivos de esta temporada. El futbolista desde hace un tiempo analiza su salida de Independiente Rivadavia, club en el que se desempeña desde junio de 2024.