Riquelme, Boca y una dura decisión tras la muerte de Russo

¿Quién dirigirá a Boca tras la muerte de Russo?

Si bien es pronto para pensar y parece incluso poco ético, el futbol no se detiene y el equipo argentino no tendrá tiempo de "duelo" para procesar lo sucedido. Por eso es que Riquelme en su rol de presidente ya habría tomado una decisión de cara al final del 2025 en cuanto a quien dirigirá a Boca para lo que queda de este semestre al menos.

Según aseguran desde Argentina, Claudio Úbeda quien fue asistente técnico de Miguel será quien estará a cargo del equipo por lo que resta de 2025, el ahora entrenador del equipo había sido el encargado de suplir a Russo en las últimas semanas cuando ya se encontraba afectado por su enfermedad, en su cargo interino el equipo empezó a encontrar resultados y gracias a eso hoy marcha primero de la zona A con los mismos puntos que Barracas, Unión y Estudiantes. Ahora el objetivo principal de Boca es salir campeón del Clausura y poder despedir de la mejor manera a un técnico que tantas alegrías le trajo al club en toda su historia.