Jue, 09/10/2025 - 13:59
Riquelme, Boca y una dura decisión tras la muerte de Russo
El entrenador argentino falleció el pasado 8 de octubre y ahora el club tiene que tomar una difícil decisión.
La muerte de Miguel Ángel Russo ha dejado al mundo del futbol consternado, en Argentina, más específicamente en la Bombonera lo estarán velando todo el jueves y todo el viernes de esta semana. En medio de una situación realmente dura no solo para Boca Juniors sino para el futbol mundial en general, el equipo que preside Juan Román Riquelme deberá tomar una complicada situación con vistas al futuro.
El equipo que en este momento ha recuperado la forma y ha vuelto a conseguir buenos resultados tiene que poner la cabeza en el torneo lo más pronto posible y precisamente en honor a su entrenador sacar adelante un semestre muy complicado.
¿Quién dirigirá a Boca tras la muerte de Russo?
Si bien es pronto para pensar y parece incluso poco ético, el futbol no se detiene y el equipo argentino no tendrá tiempo de "duelo" para procesar lo sucedido. Por eso es que Riquelme en su rol de presidente ya habría tomado una decisión de cara al final del 2025 en cuanto a quien dirigirá a Boca para lo que queda de este semestre al menos.
Según aseguran desde Argentina, Claudio Úbeda quien fue asistente técnico de Miguel será quien estará a cargo del equipo por lo que resta de 2025, el ahora entrenador del equipo había sido el encargado de suplir a Russo en las últimas semanas cuando ya se encontraba afectado por su enfermedad, en su cargo interino el equipo empezó a encontrar resultados y gracias a eso hoy marcha primero de la zona A con los mismos puntos que Barracas, Unión y Estudiantes. Ahora el objetivo principal de Boca es salir campeón del Clausura y poder despedir de la mejor manera a un técnico que tantas alegrías le trajo al club en toda su historia.
Boca publicó sentido mensaje para Russo
A través de sus redes sociales el equipo bostero anunció la muerte del entrenador y le dedicó unas sentidas palabras.
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!
