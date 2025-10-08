Riquelme vive peor momento en Boca: así está por la salud de Russo

Miguel Ángel Russo está peleando en su último partido y esta vez, infortunadamente no en las canchas, sino en su casa junto con el acompañamiento de encargados de salud para intentar salvarlo. Su estado se fue complicando durante este año cuando buscaba resurgir con Boca Juniors.

A Miguel Russo le diagnosticaron un cáncer de vejiga y de próstata en 2017 cuando dirigía a Millonarios. Le dio pelea a esa condición de salud y logró mantenerse en las direcciones técnicas de Rosario Central, San Lorenzo y ahora en Boca Juniors junto con Juan Román Riquelme, quien no dudó en depositar la confianza en el entrenador.

Se le ha notado cansado y, además, fue hospitalizado en varias ocasiones después de unos exámenes que se ha estado haciendo, y en las últimas horas, apareció la alarma más preocupante con un pronóstico reservado con su estado de salud. De hecho, desde Argentina afirman que se vienen horas cruciales en su vida y en su pelea para seguir adelante.

Con este panorama, Juan Román Riquelme dejó a Claudio Úbeda encargado porque Boca tiene que seguir, pero en Buenos Aires resaltaron cómo está viviendo el presidente del club esta situación con la salud de Miguelo.

JUAN ROMÁN RIQUELME Y SU PREOCUPACIÓN CON MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Sin duda alguna, todo el mundo de Boca Juniors vive de manera aparte la situación con Miguel Ángel Russo que está siendo atendido en su casa con una unidad médica que está encargado. El club argentino superó con creces a Newell’s Old Boys y después, algunos jugadores pidieron permiso para visitar al entrenador de 69 años que vive horas cruciales.

Justamente, en Boca Juniors con alarmas prendidas, optaron por el respeto en torno a la situación que vive Miguelo y su familia. Sin duda alguna, uno de los más afectados con el tema del director técnico argentino es nada más ni nada menos que Juan Román Riquelme.

En su etapa como jugador, compartió bastante con Miguel Russo y siempre ha depositado la confianza en el entrenador. Frente a esta situación, el periodista de ESPN, Martín Costa comentó en F12 cómo vive este crucial momento el presidente, Juan Román Riquelme, “sé que el presidente de Boca está muy golpeado, muy afectado”.

Juan Román Riquelme ha estado al lado de Miguel Russo durante toda esta lucha para subsistir. Lo acompañó en sus primeros días hospitalizado y ha sido un gran apoyo para el entrenador que no la pasa bien y juega su final más importante.

Además, Martín Costa también afirmó que Riquelme viene de perder a uno de sus grandes amigos y su representante y ahora podría perder a Miguelo, “él además viene del fallecimiento de Daniel Bolotnicoff, en el tiempo se le dieron varias cosas a él”.