River e Independiente, a la carga por un defensa colombiano

Independiente de Avellaneda y River Plate tendrían en la mira a un defensa central colombiano para reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada. Es Julián Millán, actual zaguero de Nacional de Montevideo y una de las figuras del reciente campeón uruguayo.

El defensor vallecaucano, de 27 años, viene de ser protagonista en la final frente a Peñarol, donde Nacional se consagró campeón el fin de semana pasado. Su regularidad, liderazgo y solidez en la última línea han llamado la atención del Millonario y del Rojo, según Mariano Olsen.

Millán tiene una situación contractual particular: el 50 % de sus derechos deportivos pertenecen a Nacional, mientras que el otro 50 % es propiedad de Internacional de Palmira, club colombiano que lo formó y conservó parte de su pase.

Estadísticas de Julián Millán en Nacional

Desde su llegada al conjunto tricolor, el colombiano ha disputado 47 partidos oficiales y suma dos títulos en este 2025, lo que ha incrementado su valor en el mercado y su atractivo para equipos grandes del continente.