River le pone ultimátum a Marcelo Gallardo: “Hoy puede ser prematuro”

Otro fin de semana para la actividad de River Plate que sumó una nueva derrota que deja en posiciones incómodas al cuadro riverplatense que aspiraba por mantenerse en el primer puesto, ese que había logrado mantener por varias fechas hasta que llegó la crisis de resultados que también se dio en la Copa Libertadores.

A River Plate le queda solo la Copa de Argentina y la Primera División después de quedar eliminado en cuartos de final en manos de Palmeiras que privó el sueño del cuadro argentino. Marcelo Gallardo es uno de los responsables en este mal momento que pasa la institución sin poder levantar el buen nivel con el que empezaron.

Sarmiento de Junín se convirtió en otro problema para las aspiraciones del club ‘Millonario’ y un calvario para Marcelo Gallardo por la derrota por la mínima diferencia que pone al entrenador en la cuerda floja. El equipo argentino no sabe lo que es ganar en el rentado local desde la victoria frente a Estudiantes de La Plata el 13 de septiembre.

JORGE BRITO CONFIRMÓ EL FUTURO DE MARCELO GALLARDO

En la rueda de prensa, Marcelo habló de que no se puede vivir en el pasado, pues, son años de diferencia entre la primera vez que estuvo con el club a esta. Asumió la responsabilidad y volvió a pedir excusas, porque él también vivió malos tragos con el club en su época de jugador.

En ese orden de ideas, el presidente de la institución habló sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate. De hecho, ya le puso una fecha límite de su salida, “yo creo que es importante entender que el momento de analizar es a fin de año o cuando terminen las competencias, porque hoy no podemos equivocar”.

Posteriormente, Jorge Brito afirmó que, “hoy puede ser prematuro porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y estamos disputando la Copa de la Liga. Aún podemos ganar los dos títulos y esperamos poder hacerlo. Me parece totalmente prematuro cuando veo periodistas que analizan contrataciones que fueron equivocadas por siete partidos que jugaron”.

LOS OBJETIVOS QUE TIENE RIVER PLATE QUE ACABAN LAS DUDAS EN LA CONTINUIDAD DE MARCELO GALLARDO

El presidente Jorge Brito continuó hablando del cargo de Marcelo Gallardo en River Plate, “a mitad de octubre, estar hablando de si el año de River fue bueno o malo, me parece prematuro. Lo dijo Francescoli: en la historia de River se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de poder ganarla. Trabajamos para eso, créame. Sentimos más dolor que cualquier hincha cuando la perdemos”.

Finalizó que le quedan dos torneos por pelear y que es un poco exagerado tener que sacar a un entrenador en estos momentos, “nos queda la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Queda mucho por jugar este año. Yo creo que a lo que se refiere Marcelo es que hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance y después ese balance uno analizará. Siempre analizamos”.