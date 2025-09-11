River Plate reveló incógnita con Miguel Borja: “Lo decidirá él”

Quedan solo tres meses para que termine el vínculo inicialmente de Miguel Ángel Borja con River Plate. Su futuro ha sonado bastante en grandes equipos, especialmente en México con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, América y Pumas UNAM de Efraín Juárez.

Por ahora no hay negociaciones abiertas entre River Plate ni Miguel Ángel Borja para poder definir una renovación por un año o más. No ha habido pretensiones ni de un lado ni del otro mientras Marcelo Gallardo todavía duda entre los delanteros. El atacante colombiano ha perdido mucha capacidad goleadora durante los últimos meses y Facundo Colidio y Sebastián Driussi le han ganado el lugar.

Su futuro podría estar entre Argentina o México como los dos posibles escenarios. Marcelo Gallardo tampoco ha afirmado nada acerca de su continuidad en el club riverplatense, y, aunque no ha vuelto a haber ofertas por parte de tierras mexicanas, este país puede ser un destino para el delantero cordobés.

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate y uno de los grandes ídolos de la institución ‘Millonaria’ afirmó qué es lo que sucederá con el futuro de Miguel Ángel Borja. ¿Se queda o se va? El uruguayo dejó claro cuál es la decisión de Marcelo Gallardo y la institución.

DEPENDE DE MIGUEL BORJA SU CONTINUIDAD O SALIDA DE RIVER PLATE

Aunque no ha habido ninguna propuesta de su renovación ni ha habido conversaciones entre las partes, Enzo Francescoli dejó claro que, pese a que no hay diálogos entablados, todo dependerá del jugador si quiere seguir o no. Además, Borja siempre ha dejado claro que le gustaría seguir porque tiene mucha comodidad dentro del club y con su vida en Argentina.

En diálogo con ESPN, Enzo Francescoli afirmó que, “lo va a decidir él con Marcelo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel”. Infortunadamente, Miguel Borja está pasando por un momento difícil sin muchos goles y suplencias. Además, lleva una racha larga sin goles en la institución.

Sumado a lo anterior y a la posibilidad de renovarlo a final de año, Enzo Francescoli también señaló que, “por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”. En ese sentido, todo parece indicar que a pocos días de que termine su contrato, se pueda sellar la renovación. Lo llevarán con calma, especialmente porque no ha habido ofertas en los últimos días.