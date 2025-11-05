River Plate tomó decisión de última hora previo al Superclásico: Kevin Castaño se beneficia

Se viven horas claves en River Plate. La continuidad de varios jugadores no está definida en medio de una temporada sumamente difícil en la que Marcelo Gallardo no ha podido enderezar el camino ni en la Liga de Argentina, ni tampoco en la Copa Libertadores, torneo en el que quedó eliminado en manos de Palmeiras que logró llegar a la final.

En ese sentido, no solo los jugadores estarían en zona roja con sus respectivas continuidades, sino Marcelo Gallardo, puesto que había muchas dudas en la presidencia del cuadro riverplatense en cabeza de Stefano Di Carlo que asumió hace poco el cargo de presidente.

Sin embargo, en medio de la crisis de resultados y antes de afrontar el Superclásico contra Boca Juniors en el Estadio La Bombonera, se conoció la decisión oficial por parte de Stefano Di Carlo con el futuro de Marcelo Gallardo. El entrenador tiene la confianza plena de los directivos.

MARCELO GALLARDO RENOVÓ CONTRATO CON RIVER: KEVIN CASTAÑO FAVORECIDO

La renovación de Marcelo Gallardo pasa por la decisión de Stefano Di Carlo en no tocar nada de la plantilla actual ni de los altos cargos. Acabó de llegar a la presidencia, por lo que la necesidad es seguir dándole la confianza a un entrenador icónico en la historia del cuadro ‘Millonario’.

Marcelo Gallardo renovó su respectivo contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y aseguró que, “soy un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que especulaba con eso no entiende nada, no entiende de qué estoy hecho. La especulación viene de los demás. Acá perdés y muchas veces te tenés que ir. Yo he perdido mucho y también he ganado. Pero de lo que sí estoy seguro es de que vamos a volver a ganar. Desde ahí, mi especulación nunca existió”.

Gallardo tiene mucha afinidad con los jugadores colombianos que serían grandes beneficiados en estos momentos con la renovación por un año más del ‘Muñeco’. Entre el más favorecido aparece Kevin Castaño, dado que Miguel Borja podría salir próximamente y que Juan Fernando Quintero es uno de los ídolos del club.

Y es que, Kevin Castaño fue una de las prioridades de Marcelo Gallardo en el mercado de fichajes, pero el mediocentro de la Selección Colombia todavía no se ha podido ganar el amor de la afición. De hecho, ha sufrido varios chiflidos y silbidos cada vez que juega en el Más Monumental.

Afortunadamente, la continuidad de Marcelo le podría dar una mano para seguir con la confianza plena del entrenador que lo trajo desde Rusia. Kevin Castaño tendrá una nueva oportunidad para ganarse a toda su afición en lo que resta del campeonato y en el siguiente año.

Kevin Castaño firmó un contrato largo hasta el 31 de diciembre de 2028. Tendrá varios años para brillar y descrestar a una afición complicada en la Primera División de Argentina.