River se hartó de Borja: dos millonarios delanteros que busca Gallardo

El voto de confianza para Miguel Ángel Borja en River Plate parece estar llegando a su final cuando al delantero colombiano le quedan apenas cuatro meses de contrato con la institución argentina. Su poca pegada en la actualidad y su flojo rendimiento, especialmente ante Libertad en la Copa Libertadores.

Facundo Colidio y Sebastián Driussi parten como la dupla de delanteros en los próximos partidos, pues, el atacante colombiano no marca desde el 13 de julio y ha demostrado ser un atacante de momentos. Mientras cumple su contrato con la institución riverplatense, Marcelo Gallardo ya empieza a ver dos posibles reemplazos para Miguel Borja.

River Plate no compite solo por esos dos atacantes, pero son las prioridades por parte de Marcelo Gallardo en este mercado de fichajes. El entrenador no ha tenido contactos todavía con ambos atacantes, aunque se sabe que son los candidatos.

Se trata nada más ni nada menos que de Lucas Beltrán, delantero que ya había estado en River Plate y que salió de Argentina para jugar en Europa con la Fiorentina. Además de Beltrán, Marcelo Gallardo también quiere contar con Juan Brunetta, atacante de Tigres, que jugaría por primera vez en el equipo ‘Millonario’. Sin embargo, hay un problema con el fichaje de los dos delanteros.

LOS OTROS EQUIPOS QUE QUIEREN CONTAR CON JUAN BRUNETTA Y LUCAS BELTRÁN

Miguel Borja tiene sus horas contadas en River Plate y la idea no sería renovar su contrato por la poca pegada que ha tenido en los últimos meses, en la Copa Libertadores y en la Liga de Argentina. En ese sentido, Juan Brunetta y Lucas Beltrán son los candidatos.

En el caso de Juan Brunetta, delantero de Tigres, el argentino que inició su carrera en Arsenal de Sarandí no tiene solo la opción de reforzar a River Plate. En las últimas horas se conoció que le Gremio de Porto Alegre está detrás del atacante. Para fichar a Brunetta, deberían poner 10 millones de euros, precio que tasó el club mexicano.

Por su parte, en el caso de Lucas Beltrán, su salida de la Fiorentina llamó la atención en River Plate, pero no solo al equipo argentino. Su futuro podría seguir en Europa con el CSKA de Moscú como una de las opciones además del club riverplatense.

Marcelo Gallardo todavía no ha entablado negociaciones con ninguno de los dos jugadores. Por eso, Flamengo y CSKA de Moscú podrían aprovechar la situación. De hecho, el elenco ruso ya envió una oferta de 12 millones de euros, más tres en variables para superar el interés riverplatense y del club brasileño.

MIGUEL BORJA REVELÓ SU FUTURO

Después del partido contra Libertad, Miguel Ángel Borja habló sobre lo que pasará en su carrera cuando se acabe su contrato, “vivo el presente, estoy muy contento y feliz aquí, a pesar de los momentos difíciles que he vivido, familiar y deportivamente, pero son más las cosas positivas que tengo. Mi hija me la dio acá, es Argentina y siempre voy a estar agradecido. Está todo dado para que la historia continúe”.

En ese sentido, todo parece indicar que el delantero se quedará en el club, pese a que todavía no ha habido contactos para su renovación, y, que, por su mal presente, no habría chance de su continuidad.

Pese a esto, Miguel Borja señaló que Marcelo Gallardo tiene completa confianza, “creo que el respaldo que tengo de parte de él y de mis compañeros es muy bonito y especial, me lo dijo antes y después del partido, eso es algo que motiva mucho y me compromete a seguir trabajando, el año no ha terminado, el año pasado inicie muy bonito el torneo, pero en el medio del torneo y sobre el final no se dio lo que le gente quería, pero tenemos todo por delante”.