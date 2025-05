River sentencia el futuro de Miguel Borja: “Sobre todo por su edad”

Sin duda alguna, Miguel Ángel Borja se ha consolidado como uno de los grandes delanteros de River Plate. Pelea por superar a Juan Pablo Ángel como el máximo colombiano goleador de la historia y ya dejó a un lado a compatriotas como Radamel Falcao García y a Rafael Santos Borré. Pero, le ha tocado difícil en esta temporada por los pocos minutos que ha sumado.

Marcelo Gallardo le cambió el rol a Miguel Ángel Borja. Dejó de ser el delantero titular y encontró en Sebastián Driussi la solución. Borja le sigue respondiendo desde el banquillo de suplentes y está a solo tres goles de igualar a Juan Pablo Ángel.

Durante su estancia en el equipo ‘Millonario’, Miguel Ángel Borja ha tenido varias ofertas que podrían cambiar su futuro. Entre ellos, se habló del fútbol de Brasil, Arabia Saudita y de Rusia como las grandes posibilidades. River Plate lo ha mantenido, pero no parece que será para mucho.

El delantero cordobés termina su contrato con River Plate en diciembre de 2025, pero podría cortar el vínculo después del Mundial de Clubes. Vale recordar que Miguel Borja, que tenía dudas en su continuidad, encontró aliados que le hicieron saber que sería necesario para afrontar la nueva competencia en verano. Borja quiere seguir, pero el club parece pensar de otra forma.

EL PEDIDO DE MIGUEL BORJA QUE RIVER PLATE NO ACEPTÓ POR UNA CONCRETA RAZÓN

Previo al comienzo de la temporada argentina, Miguel Borja podía salir de River Plate con serias ofertas. No obstante, le pidieron que se quedara por lo menos un año más por la salida de Pablo Solari y la baja de Agustín Ruberto. Pese a esto, llegó Sebastián Driussi que le ganó la posición con el pasar de las fechas.

River Plate y Miguel Borja han intentado ampliar su contrato, pero esto parece imposible, dado que el delantero colombiano le hizo un pedido al club y la respuesta de los ‘Millonarios’ fue fulminante, apoyándose por sus 32 años.

Y es que, de acuerdo con el periodista, Renzo Pantich, la idea de Miguel Borja era renovar por un largo tramo en el club argentino, “el entorno y Miguel Borja quieren seguir en River. Borja ya le tiró un centro a la dirigencia: le dijo que quiere renovar por cinco temporadas”.

Pero, desde River Plate, parece inadmisible que se pueda pactar una renovación de cinco años, “desde River le dijeron que por cinco temporadas no, sobre todo por la edad que tiene. Tiene de los mejores sueldos del continente y no pretenden que su contrato sea tan largo”. Estos son los problemas que inquietan el futuro de Miguel Borja, que, si no logra renovar, deberá salir del club a partir de final de año.