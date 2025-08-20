Russo aceptó insólita propuesta de Fabra en Boca: hay consecuencias

Frank Fabra volvió a ser titular con Boca Juniors el pasado 23 de julio cuando su equipo perdió en La Bombonera contra Atlético Tucumán con un resultado de 1-2. Esa derrota pegó fuerte en el equipo ‘Xeneize’ que quedó eliminado de la Copa Argentina en la ronda de 32avos. El recibimiento a Fabra volvió a ser hostil en su propia casa con silbidos por parte de los hinchas.

Como ha sido habitual, la hinchada de Boca no le perdona a Frank Fabra la torpe expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Los chiflidos ya parecen inaguantables para el colombiano, que, según el periodista de TyC Sports, Leandro Aguilera, el colombiano le hizo una petición a Miguel Ángel Russo.

Leandro Aguilera afirmó que el insólito pedido consistía en que el entrenador lo dejara de convocar en los siguientes partidos en La Bombonera, dado que el recibimiento para con el colombiano es inaguantable. Sin duda alguna, esta propuesta tan extraña como suena le trajo varias consecuencias a Frank Fabra.

LA RESPUESTA DE MIGUEL RUSSO ANTE EL PEDIDO DE FRANK FABRA

Miguel Ángel Russo no titubeó en sentenciar a Frank Fabra. Si él no quiere jugar más en La Bombonera, ahora Russo se encargará de que efectivamente no juegue ningún partido. La decisión del entrenador que tuvo paso en Millonarios es que Fabra no vuelva a ser convocado en los siguientes meses que le quedan de contrato.

A Frank Fabra le quedan cuatro meses para terminar su contrato. Su futuro podría estar en la Liga BetPlay, pero, lo que ya parece claro es que no volverá a ser tenido en cuenta en lo que resta de la Primera División de Argentina. Boca Juniors también relegó a Marcelo Saracchi y en la banda izquierda estaría Lautaro Blanco e improvisadamente, su reemplazo sería Ayrton Costa.

La historia de Frank Fabra terminará peor de lo que ya estaba. Resistido por la hinchada y sin escasos minutos de juego, es uno de los futbolistas que mejor gana en el plantel. Sin embargo, su pedido trajo consecuencias grandes. La idea de no volver a jugar en La Bombonera gustó muy poco en su entrenador que lo dejará por fuera de todo.

JUAN ROMÁN RIQUELME TAMBIÉN REACCIONÓ AL PEDIDO DE FRANK FABRA

No solo Miguel Ángel Russo tomó la decisión de relegar completamente a Frank Fabra de Boca Juniors. El lateral quedó en evidencia con los directivos y con la presidencia de Juan Román Riquelme. El mandatario, que ha generado grandes discusiones por su gestión, se puso del lado de Russo aceptando la decisión de no convocarlo más.

En ese orden de ideas, con la decisión tomada por el presidente y por el director técnico, será difícil que Frank Fabra pueda llegar a tener actividad en convocatorias para los próximos partidos que se avecinan para Boca Juniors.

Frank Fabra quedó más que sentenciado en Boca Juniors. Se espera que termine su contrato en diciembre y que busque una nueva oportunidad en alguna institución. Su futuro puede estar relacionada a la Liga BetPlay con su anhelo de retirarse en el Deportivo Cali o en Envigado, dos clubes que lo vieron crecer como profesional.