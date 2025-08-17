"Se agarraron los colombianos": momento viral con Sebastián Villa en duelo ante Boca

En el marco de la fecha 5 en la segunda fase de la presente edición de la liga argentina, Boca Juniors visitaba a Independiente Rivadavia, conjunto donde actualmente milita el delantero colombiano Sebastián Villa, quien también tuvo paso por el equipo Xeneize, pero con quien presenta un lío judicial.

Y es que el futbolista de 29 años demandó a Boca por afectar su derecho al trabajo luego de no reintegrarlo al plantel en 2023 cuando solucionó sus líos judiciales que presentaba con la pareja sentimental que tenía en ese entonces.

Villa pretende más de $236 millones de pesos y US$ 2 millones de dólares a manera compensación por el “despido en forma indirecta” que sufrió, una situación que provocó una contra demanda por parte de Boca Juniors, exigiéndole cerca de 20 millones de dólares al llevarlo a juicio.

