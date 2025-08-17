Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 22:09
"Se agarraron los colombianos": momento viral con Sebastián Villa en duelo ante Boca
El delantero se enfrentó a su exequipo por partido de liga argentina.
En el marco de la fecha 5 en la segunda fase de la presente edición de la liga argentina, Boca Juniors visitaba a Independiente Rivadavia, conjunto donde actualmente milita el delantero colombiano Sebastián Villa, quien también tuvo paso por el equipo Xeneize, pero con quien presenta un lío judicial.
Y es que el futbolista de 29 años demandó a Boca por afectar su derecho al trabajo luego de no reintegrarlo al plantel en 2023 cuando solucionó sus líos judiciales que presentaba con la pareja sentimental que tenía en ese entonces.
Villa pretende más de $236 millones de pesos y US$ 2 millones de dólares a manera compensación por el “despido en forma indirecta” que sufrió, una situación que provocó una contra demanda por parte de Boca Juniors, exigiéndole cerca de 20 millones de dólares al llevarlo a juicio.
Sebastián Villa se reencontró con sus compañeros en Boca Juniors
Después de varios años marcados por diferencias y distancias, Sebastián Villa volvió a pisar el banquillo de Boca Juniors, al que se acercó sin pensarlo demasiado para saludar a sus antiguos compañeros, momento que se hizo viral en las redes sociales.
En el video aparece Villa cargado de gestos afectuosos y sonrisas con Frank Fabra y Luis Advíncula, quienes lo recibieron con abrazos y bromas con su cabello, algo quee refleja una amistad que se ha mantenido más allá de los episodios pasados.
Incluso el propio entrenador, Miguel Ángel Russo, se sumó a los saludos con un abrazo cordial y algunas palabras al colombiano. El gesto del técnico reforzó la idea de que, pese a los capítulos tensos en la historia reciente, los lazos humanos siguen teniendo un lugar importante en el fútbol.
Momento viral: Seba Villa saludó al banco de Boca ¡y se armó con Fabra y Advíncula! 😆🤣— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5sXYwBRQL5
🙌 El saludo de Sebastián #Villa 🇨🇴 con Miguel Ángel #Russo.#BocaJuniors 💙💛💙 pic.twitter.com/9TKmvfkp7u— Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) August 17, 2025
Boca acabó la mala racha y obtuvo triunfo luego de 12 partidos sin hacerlo
El conjunto Xeneize puso fin este domingo a una racha sin victorias que duró 120 días con una goleada a domicilio por 0-3 a Independiente Rivadavia. Boca se impuso en el Estadio Mundialista de Mendoza con un autogol de Ezequiel Centurión y sendos tantos de Exequiel Zeballos y Alan Velasco.
Fue el primer triunfo del semestre y la primera alegría del Xeneize tras 12 presentaciones, un respiro para el técnico Russo y para el presidente del club Juan Román Riquelme, quienes vienen siendo duramente criticados.
