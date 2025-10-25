Sebastián Villa se sinceró en Argentina: “Habló la justicia”

La carrera de Sebastián Villa se ha hecho y se ha consolidado en Argentina con Boca Juniors y ahora en Independiente de Rivadavia. Fue en el cuadro ‘Xeneize’ en donde su trayectoria se pudo haber estancado por presuntos casos de agresión y abuso sexual a parejas que tuvo.

Una investigación larga de la justicia inquietó al jugador, mientras que Juan Román Riquelme esquivaba polémicas asegurando que lo importante era que rindiera en cancha y nada más que eso. Contó con la confianza del club mientras seguían creciendo las discusiones. Se fue a Europa mientras continuaban las investigaciones y regresó a Argentina.

Independiente de Rivadavia les depositó la confianza pese a los presuntos casos de agresión y abuso sexual. Fue hace unos días que la justicia absolvió al extremo con el siguiente parte, “según figura en el fallo, la víctima “resignificó” el episodio que denunció y, a raíz de “la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”, la Justicia decidió la absolución”.

Justo después de quedar absuelto, Sebastián Villa volvió a ser una de las grandes figuras de Independiente de Rivadavia, nada más ni nada menos que contra River Plate en la semifinal de la Copa Argentina en un vibrante empate sin goles, y que se definió en la tanda desde el punto penal.

LAS DECLARACIONES DE SEBASTIÁN VILLA TRAS LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA

Después de los 90 minutos, Sebastián Villa firmó una gran presentación con un penal heroico para sellar la clasificación para la final. Marcó el definitivo penal y el antioqueño afirmó que, “una alegría inmensa, muy contento, este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Medellín, en Bello, Antioquia, apoyándome siempre, apoyándome siempre en todo este proceso”.

Luego, brindó palabras a su esposa que estuvo con él en este tema con la justicia. “obviamente a mi mujer Carolina, que sin ella este proceso no habría sido posible, que me ha aguantado todo, que siempre ha creído en mí. Gloria a Dios hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”.

Posteriormente, sentenció que la justicia le dio la mano después de todo en este caso de abuso sexual, “esto es lo lindo del fútbol, habló la justicia por mí. Gloria a Dios estoy aquí, en Independiente Rivadavia, agradecido con el club, con Daniel Vila, con toda la gerencia, con el profe Alfredo Berti que desde el primer minuto confió en mí. Muy feliz”.