[Video] Miguel Borja botó penal y generó furia en todo River Plate
El Millonario perdió en casa y agudizó su mal momento en el fútbol argentino.
River Plate volvió a vivir una noche amarga este domingo 2 de noviembre, al caer 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por una nueva jornada del torneo local. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo desperdició la posibilidad de empatar en el último minuto del partido, luego de que Miguel Ángel Borja falló un penalti en tiempo de adición.
El árbitro sancionó la pena máxima cuando River buscaba desesperadamente el empate. El colombiano, habitual ejecutor desde los once pasos, tomó el balón con confianza, pero su cobro fue adivinado por el arquero rival, Nelson Insfrán, quien se lanzó hacia su izquierda y detuvo el disparo.
El error del delantero fue un golpe duro para el equipo y la afición, que ya se preparaba para celebrar al menos un punto en casa. Borja, que se caracteriza por su efectividad en los penales, se mostró visiblemente frustrado al término del encuentro.
El técnico Marcelo Gallardo también reflejó su molestia por el resultado, reconociendo que el equipo atraviesa un momento difícil. River no solo perdió una oportunidad clara de sumar, sino que encadenó una nueva derrota que agrava su situación en la tabla.
Con esta caída, River Plate acumula una preocupante estadística: ha perdido ocho de sus últimos diez partidos, ganando únicamente dos. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos han sido determinantes en esta racha negativa.
Pese a la frustración, el equipo aún mantiene chances matemáticas de clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada, aunque depende de resultados de otros equipos y de un cierre perfecto en las jornadas restantes.
El próximo desafío será nada menos que el superclásico ante Boca Juniors, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera, donde River buscará reaccionar y darle una alegría a su hinchada en medio de la crisis futbolística.
Para Miguel Ángel Borja, el penalti errado representa un reto personal. El delantero colombiano espera redimirse ante el eterno rival y recuperar la confianza, tanto propia como de los aficionados, en el cierre de un semestre complicado para el conjunto millonario.
Video del penalti que falló Miguel Ángel Borja en River vs Gimnasia
Te cruzaste con Borja errando un penal, si no le das like vas a errar todo lo que hagas en la semana. pic.twitter.com/x2MR62hRj6— De Primera (@DePrimeraa) November 3, 2025
