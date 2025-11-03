[Video] Miguel Borja botó penal y generó furia en todo River Plate

River Plate volvió a vivir una noche amarga este domingo 2 de noviembre, al caer 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por una nueva jornada del torneo local. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo desperdició la posibilidad de empatar en el último minuto del partido, luego de que Miguel Ángel Borja falló un penalti en tiempo de adición.

El árbitro sancionó la pena máxima cuando River buscaba desesperadamente el empate. El colombiano, habitual ejecutor desde los once pasos, tomó el balón con confianza, pero su cobro fue adivinado por el arquero rival, Nelson Insfrán, quien se lanzó hacia su izquierda y detuvo el disparo.

El error del delantero fue un golpe duro para el equipo y la afición, que ya se preparaba para celebrar al menos un punto en casa. Borja, que se caracteriza por su efectividad en los penales, se mostró visiblemente frustrado al término del encuentro.

El técnico Marcelo Gallardo también reflejó su molestia por el resultado, reconociendo que el equipo atraviesa un momento difícil. River no solo perdió una oportunidad clara de sumar, sino que encadenó una nueva derrota que agrava su situación en la tabla.