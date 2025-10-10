[Video] Para llorar: Nacho Russo hizo gol y homenajeó a su padre Miguel Ángel

Luego de casi ocho años desde que fue diagnosticado con cáncer de próstata y vejiga, Miguel Ángel Russo murió en Argentina, y solo un par de días después, su hijo, Ignacio, anotó gol y se lo dedicó al exentrenador.

El delantero de Tigre ofició como titular este viernes 10 de octubre en una nueva jornada de la primera división de Argentina, y lo hizo visitando a Newell's Old Boys de Rosario. Antes del juego, captó a las cámaras con su llanto inconsolable en el minuto de silencio en honor a su padre.

Y si jugar el partido era un acto valiente por parte de Nacho Russo, anotar un gol parece toda una hazaña. Pues bien, el jugador de 24 años lo consiguió y aprovechó el momento para dedicarle la anotación a su padre.

Video de Nacho Russo en el minuto de silencio en honor a su padre