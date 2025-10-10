Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 18:18
[Video] Para llorar: Nacho Russo hizo gol y homenajeó a su padre Miguel Ángel
Un día después de acudir al funeral de su padre, el delantero fue titular y anotó en la cancha de Newell's.
Luego de casi ocho años desde que fue diagnosticado con cáncer de próstata y vejiga, Miguel Ángel Russo murió en Argentina, y solo un par de días después, su hijo, Ignacio, anotó gol y se lo dedicó al exentrenador.
Puede leer: Oncólogo de Miguel Ángel Russo recordó anécdotas con el DT en Bogotá
El delantero de Tigre ofició como titular este viernes 10 de octubre en una nueva jornada de la primera división de Argentina, y lo hizo visitando a Newell's Old Boys de Rosario. Antes del juego, captó a las cámaras con su llanto inconsolable en el minuto de silencio en honor a su padre.
Y si jugar el partido era un acto valiente por parte de Nacho Russo, anotar un gol parece toda una hazaña. Pues bien, el jugador de 24 años lo consiguió y aprovechó el momento para dedicarle la anotación a su padre.
Video de Nacho Russo en el minuto de silencio en honor a su padre
#Tigre🐯 Minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo y Nacho rompió en llanto. Qué huevos para jugar hoy. Qué entereza. 🥹❤️. pic.twitter.com/ATukagwGLW— Luciano García (@garcialuciano27) October 10, 2025
Corría el minuto 22 de la primera parte, cuando se proyectó una pelota por el costa izquierdo en ataque de Tigre, adonde fue el atacante José David Romero, quien tuvo la opción de pegarle al arco, pero prefirió asistir a Russo.
Le puede interesar: [Video] Germán Ezequiel Cano iba a firmar con Nacional, ¿qué pasó?
Pues Nacho Russo corrió por el otro costado, y con el arco a su completa decisión, empujó el balón al fondo de la red, poniendo así el 1-0 parcial en favor de Tigre. La celebración estuvo a la altura de la ocasión, y el delantero de 24 años lloró en el campo de juego.
Video del gol de Nacho Russo este viernes en Newell's vs Tigre
¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025
📺 #ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN
Posteriormente el delantero se levantó su camiseta y mostró el tatuaje de una frase insignia de su padre, "Todo se cura con amor", la cual dijo en una rueda de prensa días después de conocerse que padecía cáncer.
Sin duda se trató de uno de los momentos más emotivos del último tiempo en el fútbol suramericano, pues el destino quiso que Miguel Ángel Russo fuera homenajeado por su hijo en plena cancha.
“Todo se cura con amor” ❤️🕊️⚽️ pic.twitter.com/I4kwAYeSal— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2025
Fuente
Antena 2