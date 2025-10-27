La Liga Betplay se alista para lo que será el remate del campeonato. Tras le fecha 17, Nacional y Fortaleza se sumaron a la lista de clasificados para las semifinales del FPC. Con esto, sumados a Bucaramanga, Junior y Medellín, solo faltan tres casillas por resolver.

Tras una nueva jornada, parece que el número para hacer parte de la fiesta de los ocho puede estar cerca a los 30 puntos. Una cifra que hace pensar a los ocho equipos con opciones para llegar a los últimos tres cupos de clasificación a la siguiente fase. Por ello, las fechas 18, 19 y 20 serán vitales.

Tolima, Llaneros, Águilas Doradas, América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios son los clubes con la posibilidad de llegar a las semifinales. Por ahora, los tolimenses y el elenco antioqueño tienen su casilla en el octagonal, pero deberán sumar en las últimas jornadas para no quedarse afuera de las semifinales.

Las últimas tres fechas serán claves para resolver los últimos dos cupos a cuadrangulares. Las jornadas decisivas tendrán duelos directos en los que podrá definirse como quedan armadas las semifinales que ya cuentan con tres de los equipos más importantes del FPC.

Para Tolima, la papeleta no será nada sencilla. Los pijaos suman 29 puntos y +7 en diferencia de gol, se cruzarán con Unión Magdalena, Llaneros y Águilas Doradas para buscar sumar como mínimo un punto que los deje con 30 unidades y pie y medio en el grupo de los ocho. Los pijaos parecen casi listos, pese a su calendario complicado.

Águilas, que tiene 24 unidades y +3, se medirá ante Envigado, Nacional y Tolima. Los antioqueños saben que no pueden ceder terreno, especialmente por la presencia de América en busca de un cupo a la final. El onceno dorado tiene que ganar a Envigado y sumar ante Tolima y Nacional para no perder su cupo en las finales.

En cuanto a quienes están por fuera de los ocho, la tarea sube de exigencia. América, con 23 puntos y siete por ganar, será rival de Chicó, Unión Magdalena y Medellín. Los escarlatas tienen un calendario accesible con sus dos primeros juegos ante equipos eliminados, pero un traspié los dejaría casi eliminados. Los de David González han subido el nivel y parecen encumbrados para cumplir el objetivo.