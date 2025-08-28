Cargando contenido

América vs Millonarios, Liga Femenina
América vs Millonarios, Liga Femenina
Antena 2
Liga BetPlay Femenina
Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 18:02

América vs Millonarios EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Liga Femenina

Se disputa la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina.

América y Millonarios, todavía con opciones de clasificar a semifinales, enfrentan en la jornada de este jueves la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay. 

Ambos equipos necesitan ganar y también esperar qué pasará en el partido entre Santa Fe y Nacional, que se disputará a la misma hora.

Siga América vs Millonarios EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Liga Femenina

Duelo crucial para definir a la última clasificada para afrontar las semifinales. América recibe la visita de Millonarios con la necesidad de sumar de a tres. El partido será a partir de las 6:30 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por WIN.

HORARIOS DEL PARTIDO 

Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M. 

México: 5:30 P.M. 

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:30 P.M. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Liga Femenina

Liga Femenina

Cargando más contenidos

Fin del contenido