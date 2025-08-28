Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 18:02
América vs Millonarios EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Liga Femenina
Se disputa la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina.
América y Millonarios, todavía con opciones de clasificar a semifinales, enfrentan en la jornada de este jueves la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay.
Ambos equipos necesitan ganar y también esperar qué pasará en el partido entre Santa Fe y Nacional, que se disputará a la misma hora.
Siga América vs Millonarios EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Liga Femenina
Duelo crucial para definir a la última clasificada para afrontar las semifinales. América recibe la visita de Millonarios con la necesidad de sumar de a tres. El partido será a partir de las 6:30 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por WIN.
HORARIOS DEL PARTIDO
Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M.
México: 5:30 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 7:30 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M.
Fuente
Antena 2