América y Millonarios, todavía con opciones de clasificar a semifinales, enfrentan en la jornada de este jueves la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Ambos equipos necesitan ganar y también esperar qué pasará en el partido entre Santa Fe y Nacional, que se disputará a la misma hora.

Siga América vs Millonarios EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Liga Femenina

Duelo crucial para definir a la última clasificada para afrontar las semifinales. América recibe la visita de Millonarios con la necesidad de sumar de a tres. El partido será a partir de las 6:30 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por WIN.

HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M.

México: 5:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M.