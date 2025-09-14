Cali sufre en la Liga BetPlay Femenina: primer problema para la final

Una final que se repite hasta por los codos en la Liga Femenina demostrando que hay dos clubes que están haciendo bien las cosas y mucho mejor que otras instituciones. La realidad es que Independiente Santa Fe y Deportivo Cali han dominado durante los últimos años el rentado jugado por mujeres y en esta ocasión, no será la excepción.

Ya es la tercera vez en la que se ven las caras cardenales y azucareras en la historia de la Liga Femenina con un saldo positivo para el Deportivo Cali. La tercera podría ser la vencida, o eso es lo que espera Omar Ramírez e Independiente Santa Fe. Además, sacando las finales disputadas, las caleñas mantienen la ventaja con 11 partidos y ninguna derrota en el historial con las capitalinas.

La serie arrancará este domingo 14 de septiembre con la ida en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Santa Fe buscará con sus mejores armas vencer por primera vez al Deportivo Cali. Sin embargo, las azucareras no se lo pondrán fácil y quieren encaminar el marcador para definir con tranquilidad en condición de local.

Para afrontar este partido inicial, el Cali viajó a Bogotá con un gran problema que puede tomar ventaja Santa Fe. Las vallecaucanas viajaron sin una de sus figuras en la convocatoria, pero, aun así, esperan dar el golpe de visitante para hacer de la vuelta todo más sencillo en el Estadio Deportivo Cali.

LA BAJA SENSIBLE DEL DEPORTIVO CALI PARA LA FINAL

Hay muchas cosas que están en juego y tanto Cali como Santa Fe lo saben. Las verdiblancas no podrán contar con una de las grandes figuras como lo es Zharick Montoya. La volante que cumplió años el sábado 13 de septiembre no estaba habilitada para el compromiso.

Y es que, Zharick Montoya vio la tarjeta roja en el partido de vuelta contra Atlético Nacional que complicó al Cali, pero que afortunadamente no pasaron problemas para llevarse la victoria en Medellín y sellar la clasificación para una nueva final.

Zharick Montoya deberá pagar la fecha de sanción en Bogotá, pero podrá estar habilitada para la final de vuelta en Cali en donde su equipo podría alcanzar su tercer título en la historia de la Liga BetPlay Femenina. No obstante, recupera a una Ingrid Guerra que no ha tenido la mayor regularidad en cuadrangulares por un duro golpe en su cara.

Ingrid Guerra, quien fue suplente ante Atlético Nacional regresaría a la nómina inicialista para una final en donde no se puede guardar nada. Jhon Alber Ortiz no dejará a nadie afuera sabiendo todo lo que está en juego en estas dos finales para alcanzar el tercer título en la historia de la Liga Femenina. De hecho, en caso de ser campeonas nuevamente, igualará a Santa Fe como las más ganadoras.