Cali va por récord en la Liga Femenina: “me propuse mi quinta medalla”

Quedan apenas algunas horas para que se juegue la primera final de la Liga BetPlay Femenina 2025. Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali con muchas cosas en juego, entre ellas, una posible revancha, una posible hegemonía y, un récord de esos que rompen la historia en dos, especialmente con una jugadora que ya se hace muy difícil de igualar o sobrepasar.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se vestirá de fiesta en el doblete cardenal. Santa Fe enfrentará a Unión Magdalena por la Liga BetPlay masculina y tres horas más tarde se jugará la final de la Femenina con un escenario que estará a reventar por todo lo que se juega. Cali nunca ha perdido con las albirrojas y podría haber un tercer título azucarero.

Bajo esas condiciones, Cali quiere dar el golpe en el escenario capitalino a un Santa Fe que quiere romper la historia y que lo necesita. Sin embargo, en todas las cosas que están en juego aparece nada más ni nada menos que Kelly Ibargüen quien actuó en el cuadro cardenal y ahora defiende a las azucareras. Kelly puede extender su marca como campeona en caso de colgarse con una nueva presea.

“QUIERO EL RÉCORD, ES ALGO QUE ME PROPUSE”; KELLY IBARGÜEN SOBRE SU QUINTO TÍTULO

Este sábado 13 de septiembre, un día antes de la final se llevó a cabo la rueda de prensa de Deportivo Cali y de Independiente Santa Fe previo a la primera final. Para las azucareras estuvo Kelly Ibargüen, y, por supuesto, el entrenador Jhon Alber Ortiz que quiere un tercer título.

Kelly Ibargüen tiene la posibilidad de imponer un récord en el fútbol femenino que no será fácil de superar. Además, con el poderío del Cali podría aumentarlo en la siguiente edición de la Liga Femenina. Se trata de su quinto título en Colombia.

La vallecaucana afirmó que, “la verdad estoy muy emocionada. Quiero hacer el récord, me lo propuse de llegar a mi quinta medalla porque lo quiero y más con el equipo que amo y que quiero. Soy muy hincha del Deportivo Cali”, inició Kelly Ibargüen que busca un nuevo trofeo.

Posteriormente, sentenció, “siempre estoy con la mente clara de hacer mi mejor partido y no ahorrarme nada. Siempre me ven molestando, saltando, celebrando porque es mi esencia. Soy caleña y estoy muy feliz de estar aquí en la final”.