Cali vs Medellín EN VIVO, 20 de agosto: hora y canal para ver Liga Femenina

Se viven las últimas jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina con dos vibrantes partidos que se jugarán al mismo tiempo.

Por el Grupo A, este miércoles en simultáneo, Orsomarso enfrentará a Internacional de Palmira, mientras que Deportivo Cali asume de local contra el Deportivo Independiente Medellín.

En la fecha pasada, Cali despachó al Medellín, que, en el mismo Atanasio Girardot no pudo ante las vallecaucanas. Si las azucareras suman de a tres respetando la casa, podrían adelantar la clasificación.

Orsomarso también se la juega toda para seguir con su liderato y sellar la sorpresiva clasificación para las semifinales.

Medellín es tercera con tres puntos y una victoria poderosa apretaría cada vez más la tabla de cara a las últimas dos fechas.

Deportivo Cali vs Deportivo Independiente Medellín: hora y canal para ver Liga BetPlay Femenina este miércoles 20 de agosto

Este miércoles 20 de agosto se llevará a cabo la cuarta jornada de la Liga BetPlay Femenina por el Grupo A. Deportivo Cali enfrentará al Deportivo Independiente Medellín con la necesidad de sumar de a tres para las dos escuadras de cara a sellar la clasificación. El partido será a las 4 de la tarde y será transmitidos por Win Sports.

Más horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.