Cali vs Nacional EN VIVO, 2 de septiembre: hora y canal para ver Liga Femenina

La Liga BetPlay Femenina está entrando en fechas definitivas para definir a la campeona. Estas semifinales cuentan con partidos atractivos como Santa Fe vs Orsomarso, este último que se metió en esta fase de manera sorpresiva y un clásico de verdes entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Deportivo Cali no fue ese equipo habitual en los cuadrangulares semifinales y terminó sufriendo ante la presión del Medellín que estuvo cerca de clasificar a la siguiente fase. Quedaron segundas en el cuadrangular y lograron sellar la clasificación. Por su parte, Atlético Nacional barrió en su grupo ganando cinco partidos de los seis.

Atlético Nacional se quedó con la clasificación de manera anticipada con 15 unidades. Aunque perdieron el último juego ante Independiente Santa Fe, su boleto a la semifinal estaba asegurada y su liderato también. En ese sentido, las antioqueñas tendrán que medirse con las caleñas arrancando en el Estadio Deportivo Cali y cerrarán en el Atanasio Girardot.

Un partidazo con un equipo tradicional en las finales como el Deportivo Cali y un Nacional que apunta a jugar su segunda final después de perder en 2018 contra Atlético Huila el título.

DEPORTIVO CALI VS ATLÉTICO NACIONAL POR LAS SEMIFINALES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA: HORA Y CANAL PARA VER ESTE PARTIDO

La segunda y la primera del Grupo A y B respectivamente se enfrentarán en este encuentro por las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Deportivo Cali recibe la visita de Atlético Nacional en el Estadio Deportivo Cali – Palmaseca. El juego arrancará a las 5 de la tarde horario de Colombia y se podrá ver por Win Spor5ts + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.