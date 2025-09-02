Cali y Nacional no se sacan diferencias: todo abierto para clasificar a la final

La Liga Femenina está entrando en zonas de definición y en este caso, con la fase de las semifinales justo después de los cuadrangulares, una instancia histórica desde la creación del torneo en 2017. Deportivo Cali y Atlético Nacional, la segunda del Grupo A contra la líder del B se vieron las caras para definir una clasificada para la final.

A primera hora, Independiente Santa Fe superó a Orsomarso por la mínima diferencia y ahora todo quedará abierto para la definición en Yumbo con la necesidad de las locales de remontar la serie. Sin embargo, hay una institución que quedó con la ventaja. Por su parte, a segundo turno, Cali y Nacional sacaron un empate que espera por ganadora en Medellín.

VICTORIA PARCIAL DE NACIONAL APROVECHANDO ERRORES

Cali buscó respetar la casa desde los primeros minutos del partido con la presencia de Leidy Lorena Cobos que inquietó a los ocho de la primera parte con un testarazo que se perdió por un costado. Luego, con la intensidad marcada por las locales, Paula Medina ejecutó un tiro de esquina cerrado que tomó destino al arco y Stefany Castaño despejó nuevamente al córner.

Con la superioridad del Cali, sobre los 25 minutos el partido estuvo cerca de tener su primer gol. Un centro de Michelle Vásquez buscaba a Leidy Cobos que no pudo definir con comodidad ni tampoco lo pudo desviar Melanin Aponzá con destino al arco.

La única oportunidad por parte de Atlético Nacional llegó a los 40 minutos aprovechando los errores en salida del Deportivo Cali. En un rechace que rebotó en una zaguera azucarera, Manuela González englobó la pelota por encima de Luisa Agudelo para romper los ceros. La inexorable ley del ex llegó al cierre de la primera parte.

EMPATE AZUCARERO Y TODO ABIERTO PARA LA VUELTA

Por su parte, el segundo tiempo arrancó con el dominio del Cali que buscaba con urgencia poner la igualdad en el marcador. De hecho, la primera acción fue a los 62’ con un disparo de Leidy Cobos que se perdió por un costado. Nuevamente Cobos inquietó en un tiro libre directo que aseguró sin mayor problema Stefany Castaño.

La pelota quieta en los pies de Kelly Caicedo dio frutos con un tiro libre que centró y encontró la cabeza de Zharick Montoya que le cambió la dirección al balón para decretar el empate a un tanto con el que acabó la primera historia entre el Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Con igualdad a un tanto, todo quedó abierto para definir a la finalista. La vuelta en el Estadio Atanasio Girardot será el sábado 5 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde en horario de Colombia. A primera hora se conocerá la primera finalista entre Orsomarso y Santa Fe.