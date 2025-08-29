Confirmado: figura de Santa Fe se irá al París FC

En la mañana de este viernes 29 de agosto se confirmó la salida de una figura de Independiente Santa Fe hacia el fútbol francés, más precisamente para el París FC, equipo que apunta a ser campeón luego de 20 años. Aún no hay anuncio oficial por parte de ninguno de los clubes.

Omar Ramírez, técnico de Independiente Santa Fe Femenino, fue el invitado este viernes a 'Planeta Fútbol', con el fin de hablar inicialmente de la clasificación de su equipo a las semifinales de la Liga Betplay la noche anterior, pero también se animó a hablar sobre la salida de una de las figuras de la plantilla.

Puede leer: A David Ospina le piden ser como Franco Armani: "Aprende algo"

Jugadora de Santa Fe irá a París FC

El entrenador de Independiente Santa Fe anunció que la delantera Karla Torres será nueva jugadora del París FC, uno de los equipos más importantes de Francia en el plano femenino, siendo el segundo con más títulos de la Première Ligue.

La jugadora de 18 años, quien viene de desempeñarse en Leicester City de Inglaterra, está próxima a salir de Independiente Santa Fe, y si bien ya se había despedido de la hinchada a través de sus redes sociales, se desconocía su nuevo club.