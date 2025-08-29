Confirmado: figura de Santa Fe se irá al París FC
El entrenador del equipo anunció la transferencia en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports.
En la mañana de este viernes 29 de agosto se confirmó la salida de una figura de Independiente Santa Fe hacia el fútbol francés, más precisamente para el París FC, equipo que apunta a ser campeón luego de 20 años. Aún no hay anuncio oficial por parte de ninguno de los clubes.
Omar Ramírez, técnico de Independiente Santa Fe Femenino, fue el invitado este viernes a 'Planeta Fútbol', con el fin de hablar inicialmente de la clasificación de su equipo a las semifinales de la Liga Betplay la noche anterior, pero también se animó a hablar sobre la salida de una de las figuras de la plantilla.
Jugadora de Santa Fe irá a París FC
El entrenador de Independiente Santa Fe anunció que la delantera Karla Torres será nueva jugadora del París FC, uno de los equipos más importantes de Francia en el plano femenino, siendo el segundo con más títulos de la Première Ligue.
La jugadora de 18 años, quien viene de desempeñarse en Leicester City de Inglaterra, está próxima a salir de Independiente Santa Fe, y si bien ya se había despedido de la hinchada a través de sus redes sociales, se desconocía su nuevo club.
Karla Torres llegaría a París FC en los próximos días para ser anunciada oficialmente, pues el acuerdo entre las partes ya está, y solo resta la firma del contrato para inicie trabajos con el cuadro de la capital francesa.
Así, la futbolista de 18 años nacida en Buenaventura (Valle del Cauca), deja un grato recuerdo en la hinchada de Independiente Santa Fe, teniendo en cuenta la capacidad goleadora y el sentido de pertenencia que siempre tuvo por el club.
"Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido acá, gracias compañeras, cuerpo técnico, directivos y mil gracias a la hinchada por el amor y acogerme estos años, me voy feliz sabiendo de que algún día podré regresar y que deje algo bueno aquí, gracias a todos los que hicieron parte de este bonito proceso los extrañaré", fue el mensaje de despedida de Karla Torres en sus redes sociales.
Próximo partido de Santa Fe Femenino
Luego de clasificar 'agónicamente' a semifinales, Independiente Santa Fe se enfrentará a Orsomarso por un cupo en la gran final, en una serie que iniciará en Bogotá y terminará en Yumbo (Valle del Cauca).
Entrevista de Omar Ramírez en 'Planeta Fútbol'
‼️ La delantera Karla Torres (18) está muy cerca de firmar por el @ParisFC 🇫🇷 pic.twitter.com/vcHm2thvOW— Guillermo Arango (@guilloarango) August 29, 2025