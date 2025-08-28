Definidos los cruces de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina

Llegó la hora definitiva para el Grupo A y para el Grupo B de la Liga BetPlay Femenina. Con Orsomarso y el Deportivo Cali como las primeras clasificadas, sumado a Atlético Nacional, solo quedaba un cupo por decidirse para tres equipos que estaban luchando por ese anhelo.

Infortunadamente, en el Grupo B, sí o sí iba a quedar eliminada una de las grandes favoritas para ganarse el título, dado que América de Cali y Santa Fe, dos campeonas del fútbol colombiano tenían que pelear por el último cupo en el que también estaba Millonarios en ese desenlace.

Justamente, a primera hora y en simultáneo, Orsomarso se midió con el Deportivo Cali en un duelo para decidir el liderato, mientras que Internacional de Palmira enfrentó al Medellín solo por cumplir con el calendario, dado que ese partido ya no tenía nada por escribir.

Por su parte, a segundo turno, Santa Fe recibió la visita de un Nacional ya clasificada con puntaje perfecto en ese momento, mientras que América enfrentó a Millonarios. Entre bogotanas y la institución escarlata se definió el último cupo semifinalista.

¿CUÁLES FUERON LAS SEMIFINALISTAS DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Orsomarso superó al Cali y se quedó con la punta con un solitario tanto de Natalia Ruiz que permitió que las vallecaucanas decidieran las clasificadas del Grupo A. Mientras que el Internacional de Palmira visitó al Medellín en un empate a un tanto con goles de Luiza Montaño para las palmireñas y Estefanía González.

Infortunadamente, Internacional de Palmira, que también sorprendió bastante en los cuadrangulares y en la primera fase, además del Deportivo Independiente Medellín, las dos instituciones se quedaron por fuera de las semifinales.

Por el Grupo B, había que esperar entre Santa Fe, América y Millonarios que debían cumplir con varias cosas para poder unirse a Atlético Nacional como la segunda de la zona.

América debía ganar sin importar lo que pasara con el resultado de Santa Fe vs Nacional. Millonarios tenía que sumar de a tres en Cali y que las cardenales no ganaran. Mientras tanto, las albirrojas esperaban lo más difícil: ganar y que las escarlatas no respetaran la casa.

Santa Fe se quedó con ese cupo después de ganar a Nacional con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Mariana Zamorano en dos ocasiones y Heidy Mosquera, el gol antioqueño fue de Kelly Restrepo. América y Millonarios igualaron a un gol con tantos de Elexa Bahr y para las embajadoras de Rocío Olaya.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES?

Sin fechas confirmadas, la primera del Grupo A se medirá con la segunda del B, mientras que la líder del B enfrentará a la segunda de la zona A. En ese sentido, Orsomarso, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Santa Fe buscarán ese título.

Afortunadamente, Santa Fe evita a Deportivo Cali que se ha convertido en su ‘bestia negra’. Solo se verían en una hipotética final en caso de que las dos clasifiquen a la definición del título. Así las cosas, y por confirmar horarios, estos son los cruces:

Orsomarso vs Santa Fe

Deportivo Cali vs Atlético Nacional